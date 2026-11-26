オリックスの球団施設、舞洲の球場「杉本商事Bs舞洲」の改修工事が11月26日、ほぼ終了した。神戸から移転して10年。舞洲で汗を流した選手がリーグ3連覇に貢献したほか、現在、活躍する選手はほとんどが舞洲育ち。2軍本拠地をチームの“聖地”とする狙いがある。

スタンドに通じる階段脇の白壁に、「WHERE GREATNESS BEGINS MAISHIMA」と記され「杉本裕太郎」「若月健矢」「T-岡田」「山本由伸」「吉田正尚」「宮城大弥」「紅林弘太郎」「曽谷龍平」「太田椋」の9選手の躍動する姿が描かれたインクジェットシート（幅約8m、高さ約3m）が飾られた。吉田の34番のほか若月37番、山本43番、太田31番と、舞洲で汗を流した当時の背番号だ。また、外壁などに「Buffaloes」「MAISHIMA」も描かれた。

聖地計画は、今年1月に球団専務と、京セラドームや舞洲の施設を管理・運営する大阪シティドームの社長に就任した藤井克典さんの発案から始まった。球団に関係するまでオリックスのいちファンだったという藤井社長は「舞洲で観戦するたびに、寂しい思いをしていた」という。球場の正面入り口上部に「杉本商事 バファローズスタジアム舞洲」「Buffaloes」の看板があるだけで、球場前の道路からはオリックスの2軍本拠地とはわかりにくいのが実情だった。舞洲から巣立ち現在のオリックスを支える選手や、将来のチームを背負う若い選手が躍動する球場側にスポットを当てるべきではないかと思ったという。

2016年以降のドラフトで、山岡泰輔、山本、山崎颯一郎、田嶋大樹、福田周平、東晃平、太田、頓宮裕真、中川圭太、宮城、紅林、山下舜平大、来田涼斗、宇田川優希、椋木蓮、曽谷らが入団し、舞洲から羽ばたいた。

取材・文 北野正樹