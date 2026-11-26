AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）のグループG第5節が26日に行われ、FC町田ゼルビアはアウェイでスヴァイリエンFCと対戦した。

前身のAFCカップを引き継ぎ、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に次ぐアジア2番目の大会という位置付けのACL2。昨シーズンはガンバ大阪が同大会を制しており、町田は“Jリーグ勢”としての大会連覇を目指す。町田はここまでのグループステージで4戦全勝。前節、上海申花を下したことですでに決勝トーナメント進出を確定させている。

今節は首位突破を懸けてスヴァイリエンと対戦。引き分け以上で首位通過の決まる一戦となる。

試合はホームのスヴァイリエンが鋭い攻撃からチャンスを作るものの、町田も体を張った守備で対応。一方の町田もボール保持の時間を増やすと、24分にはエリア内へ侵入し、明本考浩がボレーシュートを放つなど、徐々にゴールに近づく。

クワメ・ペプラのフィジカルから攻撃の糸口を探すスヴァイリエンは、35分にビッグチャンス到来。チアゴ・アウベスが町田DFラインの背後に抜け出し、GK谷晃生と1対1の場面を迎えるも、これをものにすることはできない。

スコアレスで試合を折り返し、迎えた59分にスヴァイリエンが先制。後方からのロングボールのセカンドボールを拾われると、チアゴ・アウベスのアシストからマルティンス・ジュニオールにネットを揺らされ、町田はビハインドを背負う。

対する町田は65分、CKからキム・ミンテのシュートがポストに直撃すると、西村拓真の至近距離からの一撃はGKに阻まれ、同点とはならず。さらに70分には、相馬勇紀とテテ・イェンギを投入し、攻勢を強めたいところだったが、直後の73分に追加点を献上してしまう。

その後、反撃を目指した町田だったが、最後まで得点を奪えずに0－2で敗戦。グループステージ首位突破は最終節までお預けとなった。

グループステージ最終節は来月3日に行われ、タンピネス・ローバーズ（シンガポール）とホームで対戦する。

【スコア】

スヴァイリエンFC 2－0 FC町田ゼルビア

【得点者】

1－0 59分 マルティンス・ジュニオール（スヴァイリエン）

2－0 73分 チアゴ・アウベス（スヴァイリエン）