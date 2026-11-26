元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが、今年5月に起こした危険運転の罪で執行猶予付きの懲役12カ月を言い渡された。25日、イギリスメディア『スカイスポーツ』など複数メディアが報じている。

スターリングは今年5月28日、高速道路をランボルギーニで運転していた際に単独事故を起こしていた。その際、イギリスでC級薬物に指定されている亜酸化窒素のボンベ6本を所持していたことに加え、検体提出を拒否したため、薬物運転の疑いなどで警察に逮捕されていた。

その後、ハンプシャー州のベーシングストーク治安判事裁判所に出廷したスターリングは、危険運転の罪を認めていた。

今回の報道によると、同選手には18カ月の執行猶予が付いた懲役12カ月の判決が下された模様。あわせて2年間の運転禁止処分と、100時間の無償社会奉仕活動を行う義務が課されたことも伝えられている。

地方裁判所判事のカースティ・オールマン氏は情状酌量の理由として、スターリングが罪を認めていた点や、今年5月の逮捕時点で前科がなく、これまで無事故無違反だった点を挙げている。さらに、スターリングが5月の逮捕直後に自ら依存症治療サービスを利用し、治療施設に12日間入所していたことも報じられており、裁判官はこうした行動を「真摯な取り組み」と評価したという。

現在31歳のスターリングは、これまでリヴァプールやマンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルとプレミアリーグのビッグクラブでプレー。今年1月にチェルシーと双方合意のもとで退団すると、2月にフェイエノールトに加入。エールディヴィジでは8試合に出場したが、契約満了に伴い退団し、現在も未所属となっている。