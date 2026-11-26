西武は26日、ドラフト1位で指名した川尻啓人投手（亜細亜大）の入団交渉後の記者会見を行ったと発表した。

川尻は球団を通じて「ドラフトで指名された時や指名あいさつの時よりも、プロの世界に進む実感が湧いてきました。今の自分に満足せず、さらにレベルアップしていきたいです。先発として期待していただいているので、任されたイニングを投げ切る体力をつけるために、まずは体の土台づくりから取り組みます。1月の新人合同自主トレーニングからアピールし、先発ローテーションに入れるようにがんばります」とコメントした。