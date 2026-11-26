オースティン1800”ユート”を18歳の女性がレストアしたことが、今年オーストラリアでニュースになった。

【画像】コンクールに向け、父のアドバイスで娘が初めてのレストアに挑む！（写真10点）

この記事の主役は、オーストラリアのテレビや新聞に相次いで取り上げられた。その際、何が強調されたかについては改善の余地があるけれど（ニュースでは、「…しかも、女の子なんです！」というセリフが一度ならず飛び出した）、広く話題になったことは歓迎すべきだろう。報道がもたらす恩恵と、そこに潜む性別や若い世代への偏見について、あれこれ論じてもいいのだが、そういった悪癖が残っていること自体は議論の余地がない。事実、若い女性である点が強調されているのだし、真に平等になったといえるのは、もはや注目されなくなったときなのだから。それでも現時点では、間違いなく注目に値することなのである。

この記事は、若者や女性に向けて書いているのではない。取り上げた人物を上から目線で称賛するつもりもないし、「その気になれば君たちにもできる」と彼女の同世代に呼びかけたいのでもない。むしろその逆だ。この記事のねらいは、クラシックカーの未来を案じている私のような老輩を安心させることにある。この趣味はたしかに受け継がれ、私たちが去ったあとも長く生き続けること、そして、私たちには知識や技術を継承する責任があることを伝えたいのだ。

オーストラリアの”Ute”

車の話もせずにこんな理屈をこね回していたら、これから紹介する若者はきっと閉口するだろう。18歳のブロンティ・パガーノは、広大なシドニー都市圏の外れにあるリッチモンドで暮らしている。最近、オースティン1800ユートをたった8カ月でレストアした。シドニーハーバー・コンクール・デレガンスへの出品を目指し、父親の指導を受けながら、大部分をひとりでやり遂げたのである。

父親のデイヴィッドは、著名なステンドグラス作家で、ヴィンテージのスピードボートや車のレストア、カスタムバイクの製作も手がける。自分のレストア作品を同イベントに何度も出品しているが、ブロンティのオースティンのように注目を浴びたことはないと苦笑する。

オースティン1800は、ファンには怒られるだろうが、コンクール常連のエキゾチックな車ではない。ただし、これは”ユート”（Ute）だ。ユートはオーストラリア独特の車種で、要するに、快適なベンチシートを備えたピックアップトラックのことだ。多くはオーストラリア製で、平日は農場で活躍し、日曜は教会にも行けるような車を指す。

BMC／レイランドのモデルには、こうした華麗とはいい難いオーストラリア製のユートがたくさん出回っているのだが、オースティン1800だけは別だ。多くの人にとってオースティン1800は、あか抜けない”陸上のカニ”であり、同じBMCでも評価の高い1100や1300の兄貴分というイメージだろう。だが、BMCの競技部門を率いていたスチュアート・ターナーは、ラリーで世界を制するポテンシャルをこの車に見いだしていた。トレッドが広く、対してホイールベースが短めの”スクウェア（near-square wheelplacement）”と評されるシャシー・プロファイルと、ハイドロラスティック式サスペンションを擁し、クォーターパネルがボルト留めで、カスタムボディワークに交換しやすいからだ。

前輪駆動で、Bシリーズエンジンを搭載するこのコードネームADO17は（国外バージョンにはオースティン・バランザやモーリス・モナコなど、不釣り合いにセクシーな車名もあった）、1964年から10年間にわたって生産された。本拠地であるイギリスのロングブリッジでも数台のピックアップが造られたといわれているが、ユートは、シドニー郊外のゼットランドにあったBMCオーストラリアで開発・製造された。販売数は1968～71年に2300台を超えたが、現存数は100台に満たないと考えられている。

パガーノ父子がその1台を手に入れたのは1年ほど前のことだ。デイヴィッドが説明してくれた。「親友の家を訪ねたときに、裏手にある小屋の奥へ行ってみたら、カーポートにこいつがあったんだよ（イギリスの郊外で見かけるカーポートよりシビアな環境だった）。1983年に壊れてから、友人がエンジンを取り外し、それ以来ずっとカーポートに放置されていた。文字どおり泥に埋まっていたから、掘り出す必要があったよ」

ひどくボロボロには見えなかったが、過酷なロデオの経験もあるデイヴィッドは、「60年前の車にしては悪くなかったけれど、いつだって思っていたより苦労するものさ」と話す。ここでブロンティが登場する。「娘は、以前からワークショップで私の相棒を務めていたんだ。ほかの車のときも手伝っていたし、一緒にボートも造った。私からステンドグラスも学んでいる」

「そのとき彼女は、大学で少しゴタゴタを経験して、このまま続けていいのかと悩んでいた。『父さん、手を使った仕事がしたいの。作業場でレストアしてもいい？』と聞いてきたんだよ」

ブロンティはこう説明した。「大学では、とにかく座ったまま、何か読んだりメモを取ったりするだけでしょう。新しいことを学ぶのも勉強するのも楽しいし、学校も大好きだったけれど、もの作りがしたくてうずうずしていたの。エネルギーのはけ口が必要というか。いつも父さんが車を仕上げるのを見ていたから、『ああいう大きなプロジェクトに挑戦して、このモヤモヤを金属にぶつけてみたらどうだろう？』と思ったわけ」

目標はコンクール

ブロンティはオースティン1800ユートを自分のプロジェクトに選ぶと、その希少性や地元でのヒストリーから、完成した暁にはシドニーハーバー・コンクール・デレガンスへの出品を認めてもらえるだろうかとデイヴィッドに尋ねた。二人はコンクールの創設者であるジェームズ・ニコルズに電話して、承認を得た。2025年6月のことだ。これは大きな推進力になった。ゼロからスタートして、たった8カ月でレストアを完了する必要があったのだ。

しかも、本当にゼロからのスタートだった。「私は以前から父さんの助手として、作業を見たり修理を手伝ったりしていたから、スパナが何かは知っていたし、ナットやボルトを締めるくらいはできた。でも、これだけ大きなプロジェクトをほぼ独力でやるのは初めてだった」

ブロンティは、まずユートをベアメタルの状態に戻した。「塗装を全部剥がす作業は初めての経験で、塗装の下は思っていた以上にひどい場合があるんだって、すぐに思い知った」。溶接はデイヴィッドが担当し、そのあとはブロンティが引き継いで、パテをこそげ落とし、下塗りをした。

いよいよ塗装だ。その過程は、二人の共同作業をよく表している。まずデイヴィッドが塗装をし、作業しながらブロンティに教える。そのあと、学んだ技術を実際に使って、ブロンティがエンジンベイとリアデッキにスプレーして仕上げた。

機構部についても同様の手順で進めた。デイヴィッドがスペアのエンジンを買ってあったので、二人でそれを分解し、使えるかチェックした。続いて、ブロンティが各パーツを磨き上げ、すべて元どおりに組み上げた。クリアランスの設定やガスケットの交換なども行った。サスペンションもすべて彼女がリビルドしたが、ブレーキなど安全性を左右する部分で、ブロンティが初めてやる作業は、二人で協力した。次回はブロンティひとりでできるだろう。

「最初に父さんから、車のレストアはうんざりするような作業の連続で、楽しいのは終わったときだけだぞっていわれていた。でも、私はがまん強いほうだし、目標に向けて突き進むタイプだから、やり遂げられたんだと思う」「何よりも大きかったのは、父さんが精神的な支えになってくれたこと。それがあったから思い切って始められた。うまく指導してくれるのはわかっていたから。いわば私のセーフティーネットね。いちばん不安だったのは塗装。スプレーするのは初めてだったけれど、かなり満足している。まあ、ほとんどの作業が初めてだったんだけど」

ブロンティが新しい技術を身につけたのは、エクステリアのレストアだけではない。新しいドアの内張りを作り、次にはボロボロになったシートをレストアした。一家の昔からの友人に内装職人がいたので手伝ってもらったのだが、作業しながらブロンティに指導するよう頼んだ。

「やり方を教えてくれたから、型を取るところから裁断、縫製までできた。インテリアの作業は本当に楽しかった。とくに頭を使わなければならないところが。ほかは純粋な肉体労働が多いけれど、インテリアはパズルみたいで」

デイヴィッドが口を挟んだ。「謙遜しすぎだよ。彼女、文字どおりミシンに飛びついたんだ。友人がほめてたよ。『俺がやるのと同じくらい、いい出来だ。初めて縫ったのに！』って」

締め切り厳守のレストアでは常にそうだが、コンクールが近づいてくると暗雲が立ちこめてきた。「終盤は、まだ先が長いのに、急にコンクールが迫ってきたから、週7日、ときには1日18時間も作業した。大学や仕事の合間に、できるだけ時間を確保するようにした」とブロンティは話す。

”完了”したのは（外から見えない部分には仕事が山ほど残っていると二人とも認める）、コンクール初日の午前3時だった。アドレナリンの波に乗ったまま、舞台となるコカトゥー島へ行ってみると、ブロンティとユートへの注目は想像もしていないほど大きかった。ブロンティはそれにも慣れたという。

このレストアは100％ブロンティがやったものかといえば、それは違う。だが、一部の人と違って、彼女もデイヴィッドもそのことをまったく隠そうとしない。二人とも、これはあくまでも最初のプロジェクトであり、経験を重ねるたびに、ブロンティの知識や技術は増えていくと考えているのだ。たとえば、ユートの溶接はデイヴィッドが担当したが、ブロンティはクリスマスに溶接用マスクをもらい、それ以来、自分でやりたくてうずうずしている。

次のプロジェクトは完全にひとりでできるだろうか？ 「まだ自分でボディ全体のスプレーができるレベルではないけれど、いつかできるようになりたい。でも、まずは溶接ね。溶接ができるようになれば、何でもできる」とブロンティは話す。ただし、次にレストアしようとねらっているのは、ボディの溶接が必要な車ではない。「父さんが1966年のビッグブロック・コルベットを持っていて…」

これには事情がある。デイヴィッドが説明してくれた。「あの車は少々いわくつきでね。11年前に私が大事故を起こして、つぶれたままワークショップに置きっぱなしなんだ。口には出さないが、ブロンティは、あの車を二人で直せば、私の心の傷を癒やすのに役立つだろうと考えているんだよ。車が直れば、男も立ち直るというわけさ。ブロンティならきっとやり遂げるだろう。几帳面だから、レストアのプロジェクトマネージャーにだってなれそうだ」

となれば、ブロンティのポートフォリオにグラスファイバーの扱いも加わることになる。しかし当面は、甦らせたオースティン・ユートを存分に活用したいと考えている。「娘は努力し、けっしてくじけなかった。だから私にいわせれば、これは娘の車だよ」とデイヴィッドは話す。

この賛辞にブロンティは笑顔をこぼし、こう打ち明けた。「正直いうと、最初はこの車にあまり魅力を感じなかった。あの小屋の前に放置されていた感じで。でも、何かにポテンシャルがあることは私にもわかる。もっとよくなる、また最高に素晴らしいものになるってことは。それが私の原動力。レストアした今は、美しい車だと思うし、乗り回すのが本当に楽しみ」

1800ユートの大きな魅力のひとつに、広々とした低い荷台がある。コンクールではペダルカーのオースティン・パスファインダーを載せて展示したが、バイクも載るし、さらには、ブロンティのカートを運ぶのにもうってつけだ。「父さんがユートを買った元々の理由は、荷台が大きくて、レースで使うヴィンテージバイクを運ぶのにぴったりだったから。つまりは、私のカートを載せるのにもちょうどいいってこと。去年が初シーズンで、女子3人のチームで耐久レースをやっているんだ。14時間耐久とか」

思わず、あのセリフが頭に浮かんだ。「しかも、女の子なんです！」

編集翻訳：伊東和彦 (Mobi-curators Labo.) 原文翻訳：木下 恵

Transcreation：Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.) Translation：Megumi KINOSHITA

Words：James Elliott Photography：Gareth Carr