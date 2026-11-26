AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の試合で、一方のチームからの抗議を受け、ハーフタイム中の主審交代が行われたようだ。イギリスメディア『Sport Bible』が伝えている。

今回の問題が発生したのは、現地時間25日に行われたACL2グループステージのグループB第5節のアル・ジャジーラ（UAE）とゴル・ゴハール・シールジャーン（イラン）の一戦。

試合は元ブラジル代表FWタリスカのゴールによってホームのアル・ジャジーラが1－0の勝利を収めていたが、同試合の前半終了後にゴル・ゴハール側からの抗議を受け、ハーフタイムで主審が第4審判に入れ替われるという出来事が発生していた。

同試合の主審に任命されていたのは、シリア出身のハンナ・ハッタブ氏。現在37歳の同氏はアジアサッカー連盟（AFC）のエリート審判員パネルに名を連ねており、2015年から大陸レベルや国際レベルの試合で審判を務めてきた。

実績的には問題ないハッタブ氏だったが、この試合の前半45分間では両チーム合わせて7枚のイエローカードを掲示。さらに、その中の1枚はゴル・ゴハールのトルコ人GKエルシン・デスタノグルに対して出された、不可解とも言えるイエローカードも含まれていた。

ハッタブ氏は当初、中盤でのファウルに対して笛を吹いたが、フィールドプレーヤー数名からの抗議を受けると、判定を変えてトルコ人GKにイエローカードを提示。その際、全く無関係だったエルシンは、明らかに困惑した様子を見せていた。しかし、ハッタブ氏が第4審判と協議した後、最終的にイエローカードは取り消された。

その明確な誤審を含め、前半を通してハッタブ氏のジャッジに不満を抱いていたゴル・ゴハールは、もしハッタブ氏が後半も引き続き主審を務めるのであれば「試合を続行しない」と警告。同クラブのチームディレクターであるヘイダル・アフサリ氏が試合後に明かしている。

なお、オマーンのジャーナリスト、イッサ・サイド氏によると、ハッタブ氏は同試合後に医療検査を受け、その結果「集中力を失い、意識が混濁した」のは、低血糖が原因であったことが判明したという。

マッチオフィシャルは同氏の健康状態を考慮したのか、ゴル・ゴハール側の抗議を受け入れたのかはわからないが、最終的な協議の結果、ハッタブ氏に代わって第4審判が後半の主審を引き継ぐことを決断している。

そんななか、ハッタブ選手は自身の『フェイスブック』を通じて声明を発表し、シリア・アラブ・サッカー連盟からの「公式な連絡や見解」を待った上で、改めてコメントする意向を示した。

「昨日行われたAFCチャンピオンズリーグ2での出来事について、詳細や事実関係をすべて明らかにする公式声明を出す前に、国内外で私に関わる関係者や責任者と協議を行うつもりです。その際は、すべてを完全に透明かつ明確な形で説明します」

さらに、この一件を受け、自身や家族に対するSNS上での誹謗中傷が行われていることを受け、以下のメッセージを送っている。

「最後に強調しておきたいのは、家族や私生活は他人が干渉すべきものではなく、誰かに弄ばれてよいようなものでもないということです。宗教、理性、そして道徳の観点から見ても、他人のプライバシーを侵害したり、中傷したりすることは決して許されることではありません」

「善意あるすべての人々に感謝します。そして、悪意ある人々に対しても…」