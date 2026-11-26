広島東洋カープは26日、佐々木泰内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。

佐々木は県岐阜商高、青山学院大を経て、2024年ドラフト1位で広島に入団。178センチ、86キロの右投右打で、将来の中軸候補として期待される内野手だ。

ルーキーイヤーの昨季は54試合に出場し、181打数49安打、打率.271、0本塁打、6打点を記録。故障にも苦しみながら、一軍で経験を積んだ。

プロ2年目の今季は出場機会を大きく増やし、121試合に出場。389打数99安打、打率.254、6本塁打、26打点、3盗塁を記録し、本塁打と打点でも前年を大きく上回った。

シーズン終了後には「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に臨む侍ジャパンにも選出。国際舞台も経験し、さらなる成長につながるシーズンとなった。

契約更改後には球団公式を通じて、「来シーズンは、規定打席到達を最低ラインに、打率だけでなく、打点にもこだわっていきたいです。まだまだ取れた打点もあったと思うので、もう一度一から自分のバッティングを確立して、打率を残しながら、大きい打球もしっかり打てるようにしたいです。」と来年の目標について語った。

ルーキーイヤーの54試合から121試合まで出場機会を増やし、一軍で存在感を高めた佐々木。プロ3年目となる来季は打撃の確実性と長打力をさらに磨き、レギュラーの座を確かなものにしたいところだ。

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