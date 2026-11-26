ナポリがコリチーバに所属するブラジル代表GKペドロ・モリスコ獲得への動きを見せているようだ。

今季のナポリではイタリア代表GKアレックス・メレト、セルビア代表GKヴァンヤ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチの2選手が正GKのポジションを争っている。ただ、現在負傷離脱中の守護神メレトは現行契約が今季終了までとなっている中、契約延長交渉が難航している。

移籍市場に精通するジャーナリストのニコロ・スキラ氏によれば、そのナポリは新守護神候補として、先日の日本代表戦にも出場していたペドロ獲得への動きを見せているという。

コリチーバの下部組織出身で2023年11月にトップチームデビューを飾った22歳のペドロ。2024シーズン以降は国内の名門で若き守護神に君臨し、先月のインド代表戦でセレソンデビューを飾り、前述の日本戦含め2試合に出場している。

報道によると、ナポリは2年前に500万ユーロ（約8億7000万円）＋リセール時の移籍金20％の条件でペドロを獲得できる可能性があったものの、その際は獲得を見送っていた。

ただ、その後の成長を受けて関心を再燃し、代理人サイドと話し合いを行い、前向きな話ができたとのこと。さらに、ここにきてクラブ間でも交渉がスタートし、交渉がまとまる可能性が高まっているようだ。