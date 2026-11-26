広島東洋カープは26日、秋山翔吾外野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。

秋山は横浜創学館高、八戸大を経て、2010年ドラフト3位で西武に入団。2015年には143試合で216安打、打率.359を記録し、現在も残るNPBのシーズン最多安打記録を樹立した。

2019年オフに海外FA権を行使してメジャーリーグへ挑戦。その後、2022年途中に広島へ加入し、2024年には138試合に出場して打率.289を記録するなど、経験豊富な外野手として打線を支えてきた。

今季は左太もも裏の故障などもあり、76試合の出場にとどまった。それでも185打数51安打、打率.276、3本塁打、16打点を記録し、限られた出場機会の中で打撃力を示した。

シーズン終了時点でNPB通算1812安打を記録しており、メジャーで放った71安打を合わせると日米通算1883安打。節目の2000安打まで残り117本として来季を迎える。

契約更改後には球団公式を通じて、若手との競争にも触れながら「少しでも多く試合に出られるように頑張りたい」と意気込んだ秋山。来季はコンディションを整えて出場機会を増やし、日米通算2000安打への歩みを進めたいところだ。

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