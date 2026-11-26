皆さん、こんにちは！ガクラボメンバーの学生ライター、宮崎ひな子です。

就職活動を進める中で、「海外で働いてみたい」「世界を舞台に仕事をしてみたい」と考える学生もいるのではないでしょうか。一方で、実際に海外で働くにはどのような力が必要なのか、具体的にイメージするのは意外と難しいものです。

異なる文化や価値観を持つ人たちと働くには何が必要なのか。将来の働き方を考える中で、私自身もグローバルな環境で働くことについて興味を持つようになりました。

そんな疑問から今回注目したのが、旅行を基軸としながら、多様な課題へのソリューションを提供しているJTBの人財育成です。

JTBでは事業の推進を行うと同時に、社員一人ひとりがグローバルな環境で活躍するための人財育成にも力を入れています。

その取り組みの一つが、社員が海外の現場で実際に働きながら学ぶ「グローバルOJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）」です。

今回は、グローバルOJTの内容や人財育成への思いについて、人事・人財開発担当部長（グローバル育成担当）のアブラール・ウパールさん（写真左）と、人事・人財開発担当マネージャー（グローバル企画担当）の杉田慎一郎さん（写真右）にお話を伺いました。

「当たり前」が変わる。グローバルOJTで身につける異文化理解と対応力

グローバルOJTの企画・運営に携わるアブラールさんによると、「このプログラムは、語学力の向上や習得を主目的にしたものではありません」といいます。

JTBでは、「手挙げ制による応募」と「社内面接」を経て選抜された社員を対象に、約1か月間海外に派遣するグローバルOJTを実施しています。参加者は現地社員や各国のメンバーとともに働きながら、実践的な経験を積みます。

その背景にあるのは、グローバルな環境で活躍するために必要な力は、座学だけでは身につかないという考え方です。

日本では当たり前だと思っていたことが、海外では当たり前ではない。自分が当然だと思っていることを、相手は知らないかもしれない。そうした価値観や文化の違いに実際に触れることで、異文化を理解し、柔軟に対応する力が養われていきます。

また、約1か月にわたる現地での生活や業務を通じて、海外の社員やメンバーと日常的にコミュニケーションを取る機会が多くあるため、結果として語学力の向上につながることもあります。しかし、それはあくまで副次的な効果であり、本プログラムの目的は異文化理解やグローバル環境での対応力を身につけることにあります。

またJTBでは、日本の社員が海外から学ぶだけではなく、海外の社員が日本へ来て共に働く機会も設けています。お互いに刺激を受けながら学び合うことも、グローバル人財育成の重要な要素になっているそうです。

グローバルに働くために必要なのは、「違い」を前提にすること

取材で印象的だったのが、日本と海外では仕事を進める際の前提そのものが異なるという話でした。

日本で生まれ育った社員同士では、仕事の進め方やルールについて共通認識があることが少なくありません。一方で海外では、その場の状況に応じて柔軟に判断することが求められる機会が多いということです。

もちろん国や企業によって違いはあります。しかし、高校卒業後に海外へ渡り、約30年間ヨーロッパで働いてきた杉田さんは、日本でのやり方をそのまま海外へ持ち込んでもうまくいかないと感じてきたそうです。

また、長く海外で生活した後に日本へ戻った際、日本人だから当然知っているだろうと思われることに戸惑う場面もあったといいます。

グローバルに働くためには、自分の常識を相手も共有していると考えないこと。そして相手の立場や背景を想像することが大切だと感じました。

たった1か月で、ここまで変わる。グローバルOJTで生まれる変化

グローバルOJTについて伺う中で、最も興味深かったのが参加者の変化についてです。制度設計に携わるアブラールさんも、毎回その成長ぶりに驚かされるといいます。

参加者は一定の英語力を持っていますが、英語ができることと、自信を持って外国人と話せることは別です。

最初は緊張してしまい、自分の考えをうまく伝えられない人もいます。しかし約1か月後には、自信を持って英語で発表し、表情まで変わることも少なくないそうです。

英語の知識が急激に増えたというよりも、実際に話し、失敗し、伝わる経験を積み重ねることで、「自分にもできる」という感覚が育まれていくのでしょう。

「完璧な英語」じゃなくていい。グローバルに働くために必要なこと

では、グローバル人財になるためには高い英語力が必要なのでしょうか。取材では、TOEICやTOEFLの点数だけを重視しているわけではないという話がありました。

もちろん語学力は大切です。しかし語学はあくまでコミュニケーションのための手段です。

海外で働いていると、さまざまな国の人々と出会います。彼らも必ずしも完璧な英語を話すわけではありません。それでも積極的にコミュニケーションを取ろうとしています。

大切なのは間違えないことではなく、相手に伝えようとする姿勢。グローバルな環境では、完璧さよりもコミュニケーションへの意欲が求められているのです。

自信がなくても、まず挑戦してみる。JTBが大切にする「挑戦する意思」

取材で特に印象に残ったのが、「誰かに選ばれるのを待つのではなく、自ら挑戦してほしい」という考え方でした。

アブラールさんは、「JTBでは、本人の“やってみたい”という意思を大切にしています。手を挙げた人は、グローバルな環境に飛び込んだら、絶対にやれると思っています」と話します。

海外では、自分の考えを伝えなければ会話が始まらない場面もあります。だからこそグローバル人財とは、英語が話せる人というより、自ら行動し、一歩踏み出せる人なのかもしれません。

海外で一番苦労するのは、文化の違い

海外で働く上で大きな壁になるのが、文化や価値観の違いです。仕事の進め方やコミュニケーションの方法など、日本では当たり前のことが通じない場面もあります。

そんなときに重要なのは、相手を否定するのではなく、「なぜそう考えるのか」を理解しようとすること。グローバルOJTでは、現地での経験を通じて、多様な価値観を受け入れる力も養われていきます。

現地に染まるのではなく、「自分らしく働く」というグローバルな選択

海外で働くというと、現地の文化に完全に合わせなければならないと思う人もいるかもしれません。しかし、長年海外で働いてきた杉田さんが大切にしていたのは、自分らしさを失わないことでした。相手の文化を尊重しながらも、無理に自分を変えない。そのバランスこそが、異なる文化の中で長く働くために大切なのだそうです。

海外の経験は、その後のキャリアにもつながる

留学や海外研修によって卒業時期が遅れることを不安に感じる学生もいるかもしれません。しかし杉田さんは、1年や2年の海外経験は決してマイナスではなく、その後のキャリアに生きる経験になると話します。

異文化の中で働き、人と関わり、自ら考えて行動する。その経験は、将来の仕事にも大きな財産になるはずです。

グローバルOJTだけではない、学び続ける環境

JTBにはグローバルOJT以外にも、JTB University ＆JTB University （Global）などの研修制度があります。

新入社員からリーダー層まで継続的に学べる環境が用意され、日本と海外の社員が共に学ぶ機会も設けられています。海外での実践と国内での体系的な学び。その両輪によってグローバル人財を育成しているのです。

JTBだからこそ広がる、人とのつながり

アブラールさんはハワイ、ヨーロッパ、日本と活躍の場を広げてきました。

一方の杉田さんは高校卒業後に海外へ渡り、自ら仕事を見つけながら約30年間ヨーロッパで生活してきました。

お二人に共通していたのは、最初から特別な環境があったわけではなく、自ら機会をつかみにいったことです。そして海外で出会った人とのつながりは、その後も長く続いているそうです。

JTBのグローバルネットワークは、単に海外で働く機会だけでなく、世界中の人とのつながりを広げる場にもなっていると感じました。

海外に行かなくてもできる。身近なところから始めるグローバル体験

グローバルな経験は、必ずしも海外へ行かなければ得られないわけではありません。

留学生と交流する、国際交流イベントに参加する、外国人の友人をつくる。そんな身近な経験も立派な第一歩です。

杉田さんも学生時代、英会話カフェで外国人と話す経験を積んでいたそうです。大切なのは待つことではなく、自分から関わろうとすることなのだと感じました。

Be Ready. チャンスが来たとき、動ける自分でいる

取材の中でアブラールさんが何度も口にしていたのが、「Be Ready.（準備しておく）」という言葉でした。

最初から自信がある人ばかりではありません。海外へ行けば戸惑うこともあります。それでも挑戦を続けることで、自信は少しずつ育っていきます。

日々の小さな準備や経験の積み重ねが、将来訪れるチャンスにつながっていくのです。

海外での経験を、その先の仕事へ。グローバルOJTで得られるもの

グローバルOJTは、海外へ行くこと自体がゴールではありません。現地で得た経験を、その後の仕事やキャリアにどう生かしていくかが重要です。

また、参加者には学んだことを周囲へ共有していく役割も期待されています。一人の経験が次の人につながっていく。それもグローバルOJTの大きな価値なのだと感じました。

英語力だけではない。真のグローバルリーダーに必要なもの

取材を終えて、私が抱いていた「グローバル人財」のイメージは大きく変わりました。英語を流暢に話せることだけが、グローバルに働く力ではありません。

大切なのは、異なる文化や価値観を持つ人と向き合い、自分の考えを伝え、失敗を恐れず挑戦し続けることです。

グローバルOJTに参加した社員も、最初から自信があったわけではありません。外国人に囲まれて緊張し、自分の考えを伝えられなかった人が、1か月後には英語を使い、自信を持って発表できるようになったといいます。

挑戦したからこそ、自信が生まれる。留学生に話しかけてみる。国際交流イベントに参加してみる。興味があることに応募してみる。

グローバルな環境で働く力は、そんな小さな一歩の積み重ねの先にあるのかもしれません。だからこそ、完璧になるのを待たなくていい。

まずは、一歩踏み出してみる。

その行動が、自分の世界を広げるきっかけになるはずです。

取材・文：宮崎ひな子（ガクラボメンバー）

写真：マイナビ学生の窓口編集部

協力：株式会社JTB https://www.jtbcorp.jp/jp/job_offer/intern/program.html