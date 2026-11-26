子ども向けのヨーグルトとしておなじみの「プチダノン」。今回登場した新作は、なんと5種類の緑黄色野菜入り! とはいえ、子ども向けの商品だし、味もそれなりなのでは……と思いきや、実際に食べてみると、これがなかなかウマい。

しかも、ダノンが11月19日の「いい育児の日」に合わせて実施した意識調査の結果からは、今どきの育児事情も見えてきた。ということで、その詳細を食レポと合わせてお届けッ!

「プチダノン みかん＆緑黄色野菜」を実食!

1982年の発売以来、40年以上にわたって親しまれてきた「プチダノン」。1歳ごろからの幼児向けに設計されたヨーグルトで、カルシウムや鉄分、たんぱく質、ビタミンDなど、成長期に重要な栄養素がバランスよく配合されている。

そんなプチダノンから今回、新たに登場したのが「プチダノン みかん＆緑黄色野菜」だ。

名前のとおり、みかん果汁と5種類の緑黄色野菜(にんじん、ホウレンソウ、小松菜、ブロッコリー、アスパラガス)を組み合わせたフレーバーで、野菜をおいしく、手軽に取り入れてほしいという思いから開発された商品だという。

ちなみに、パッケージにはミッフィーのイラストも! これは子どもたちも喜ぶに違いない。

さて、さっそく実食してみますか! ということで、まずは蓋を開けてみると……

おおっ、淡いオレンジ色が綺麗! 野菜入りと聞くと、どうしても青っぽさや独特の風味を想像してしまうが、見た目はごく普通のフルーツヨーグルトといった印象だ。

それではひと口……パクッ。

……おお! ウマいじゃないの! 真っ先に感じるのは、みかんの爽やかな甘み。そこにヨーグルトのまろやかさが重なり、やさしくてナチュラルな味わいに仕上がっている。酸味は控えめで、口当たりもなめらか。野菜が5種類も入っていると聞いて身構えていたのだが、青臭さや苦みのようなものはほとんど感じない。

もちろん、野菜っぽさを感じないわけではない。みかんの2〜3歩後ろの方で、緑黄色野菜の甘みや風味ができるだけ足音に気を使いながら歩いている感じというか……いや、このコクのようなものはヨーグルト由来だけでなく、野菜由来のものも入っているのかもしれない。まぁ、小難しいことは抜きにして、ちゃんと美味しいぞコレ!

これなら子どもたちが好きになるのも納得。むしろ、冷蔵庫に入っていたら大人もついつい手を伸ばしてしまいそうである。

7割超が子どもの食事に悩み……「栄養が足りているかわからない」が最多

ところで、子どもの食事について、多くの親が悩みを抱えていることをご存知だろうか。

「プチダノン」を展開するダノンジャパンが今年10月、全国の生後6か月〜6歳の子どもを持つ親300名を対象に実施した「子どもの食事に関する意識調査」によると、71.3％が子どもの食事に悩みや不安を感じることがあると回答。

悩みや不安を感じることがあると答えた親に、その内容を尋ねたところ、最も多かったのが「栄養が足りているかわからない」(54.2％)という悩みだ。続いて「好き嫌い・偏食がある」「ムラ食べ・遊び食べ」がそれぞれ41.1％となった。

うーん、これは親御さんも大変……。せっかく用意した料理を食べてくれなかったり、好きなものばかり食べたり。子どもの食事は、なかなか思いどおりにはいかないものだ。

さらに興味深いのが、食事の準備に関する調査結果だ。「できるだけ手作りしてあげたい」と考える親は82.7％にのぼる一方、「手作りしてあげたいのにできない」と感じることがあると答えた親は58.4％だった。負担に感じる工程としては「献立を考える」(52.3％)が最多で、「栄養バランスを考える」(42.7％)も上位に入っている。

一方、子どもの食事で理想として大切にしたいことを尋ねると、最も多かったのは「子どもがおいしく食べること」(39.0％)。次いで「栄養バランス」(36.0％)、「子どもが笑顔で食べること」(35.7％)と続いた。

対して「完食すること」は14.0％にとどまり、83.7％が「たくさん食べることよりも、子どもが楽しんで食べることを大切にしたい」と回答している。やっぱり親心としては「おいしく食べてもらう」ってことが一番大事らしい。

また、子どもの食事に市販品を使うことに後ろめたさを感じない親は66.0％。気持ちがラクになった工夫として「毎食完璧を目指さない」(37.7％)、「手作りにこだわりすぎない」(35.0％)、「市販品を上手に取り入れる」(30.7％)などが挙がった。

毎日の食事をすべて手作りし、栄養バランスも完璧に整える……。そんな生活ができれば理想的だが、忙しい日々のなかではそうもいかない。そんなときは、まさに「プチダノン」のようなヨーグルトなどを食事にプラスするのもひとつの方法だろう。大人が食べてもちゃんとウマいので、ぜひ気軽に取り入れてみて!