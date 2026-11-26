ロッテの寺地隆成は、自分自身を追い込んでいる。

高卒2年目の昨季オールスターに出場するなど、規定打席に到達して打率は.256、5本塁打、33打点の成績を残したが、飛躍が期待された3年目の今季は105試合に出場して打率.224、5本塁打、30打点、規定打席に届かず。8月終了時点で打率.185だったが、9・10月は打率.327と来季に繋がる形でシーズンを終えた。

レギュラーシーズン終了後には「監督にもいい感じできているから、フェニックスも継続していってこいと言われていきました」と、みやざきフェニックスリーグに参加。

都城秋季キャンプではハードな練習で限界まで自身を追い込んだ。秋季キャンプ最終日前の14日には、午前中にウエイトトレーニング、午後からはチームの全体練習。

同日の守備練習では「結構大変でした（笑）」とセカンドにつき右に左に左右に振られるノックを受け、全体練習が終わった後も、特守でユニホームを泥だらけにした。

特守が終わった後も、パイの実ドームに戻って、「一番はシーズン後半の良い形を練習していたことをここで振り返って、最後やっています」と、良い感覚を忘れないようにするためバットを振る。10月のみやざきフェニックスリーグ中も、試合後にパイの実ドームで打撃練習を黙々と行っていたという。

「朝のウエイトトレーニングが一番きつかったので、その効果があったかなと思います」と笑顔を見せた。

15日の最終日もバットを黙々と振り続けた。最終日には「来年こそ秋季キャンプした時に報告できるよう選手一同頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけると幸いです。最後に1本締めで締めたいと思います」と手締めの挨拶を担当した。

都城秋季キャンプが終わってから10日が経ったが、現在も「最初の2、3日など球団の行事が多かったのでできなかったりするんですけど、それ以外の日は極力練習しています。11月と12月の最初くらいまではウエイトをメインで、体を大きくしていきたいと思っています。そこをメインにしてやっています」と変わらずハードなメニューで体を作っている。今季の悔しさを来季にぶつけるため、このオフは目の色を変えて取り組んでいる。

取材・文＝岩下雄太