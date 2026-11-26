バイキングを率いるモルテン・イェンセン監督が、25日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節アトレティコ・マドリード戦後にメディア対応を行った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

ノルウェーの古豪は今シーズン、現行のフォーマットに刷新されて以降初のCL出場を果たしており、前節終了時点で1勝1分2敗の成績を収めていた。そして25日に行われた今節では、アトレティコ・マドリードと敵地で対戦。同胞のアレクサンダー・セルロートに先制点を決められると、フリアン・アルバレスに追加点を許して、0－2で敗北を喫している。

試合後、記者会見に出席したイェンセン監督。アトレティコ・マドリード相手に「勇敢に戦えた」と振り返り、「我々にとって、チャンピオンズリーグのグループステージにおける最も過酷なアウェイ戦だったけど、間違いなく、満足できる点が数多くあったと言える」と収穫は決して少なくないと強調した。

また、試合前日の会見にて「（ディエゴ・）シメオネからは常に何かを学べるはずだ」と口にした46歳の指揮官は、「もし彼とじっくりと腰を据えて話せる機会があったら、サッカーや人生について語り合ってみたい。彼の経験も聞いてみたい。きっと、何か学べることがあるはずだ。バイキングに対しても、何かアドバイスをくれるかもしれないね」と尊敬の眼差しを向けていた。

そして、“チョロ”との対戦を終えたイェンセン監督は改めて、「もちろん、このような監督たちと競い合えることはとても光栄だよ。試合中はそういう類の気持ちは横に置いておくけどね」とした上で、「試合後、シメオネとは少しだけ話ができた。とても優しかった。彼の幸運を祈ることができて良かったし、興味深いこともいくつか聞けたよ。彼はフレンドリーで好感の持てる勝者だった」と憧れの人との一幕を明かしている。

バイキングのCLの次戦は、来月8日のフェイエノールト戦となる。