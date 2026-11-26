元日本代表MFの長谷部誠氏が、UEFA A級ライセンス取得を報告した。

長谷部氏は26日、自身の公式インスタグラムを通じて「UEFA A級ライセンスを取得しました」と報告。

「約11カ月間にわたる、濃密で非常に充実した期間が幕を閉じました。この素晴らしい経験をともに分かち合えた講師陣、そして仲間の受講生の皆さんに、心から感謝申し上げます」

「また、この期間中、多大なるサポートをしてくださったアイントラハト・フランクフルトにも、深く感謝いたします」

「多くのことを学び、プロとして、そして人間として成長することができ、貴重な経験を積むことができました。ここで得たすべてを、今後の指導者としてのキャリアに活かしていきたいと思います」

「DFBの皆さん、このような素晴らしい機会をいただき、本当にありがとうございました！」

現役時代に浦和レッズ、ヴォルフスブルク、ニュルンベルク、フランクフルトで活躍した長谷部氏。現役引退前から将来の指導者転身を志したなか、2021年にはドイツサッカー連盟 (DFB) の「プレーヤーズ・パスウェイ」プロジェクトに参加。その後、2022年にUEFA DFB B+ライセンスを取得していた。

2024年の現役引退後は2024―25シーズンからフランクフルトII（U－21チーム）のアシスタントコーチに就任し、森保一監督の下で日本代表のコーチングスタッフも兼任。今年に入ってJFA Aジェネラルライセンスも取得している。

今回、長谷部氏が取得したUEFA Aライセンスは、欧州サッカー連盟（UEFA）の管轄下では最上位のUEFA Proライセンスに次ぐ2番目のランクで、UEFAに所属するプロクラブのトップチームのコーチや、下部リーグの監督。プロクラブのアカデミーの監督・コーチを務めることが可能となる。

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