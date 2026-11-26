ブンデスリーガ2部のボーフムの代表団が来日し、アカデミーダイレクターのパブロ・ティアム氏、海外事業部プロジェクトマネージャーのヨナ・ザッセ氏によるメディアセッションが開催された。

ドルトムントやシャルケなどがひしめき合うルール地方に位置するボーフム。「財政力は限られているが、ボーフムのやり方でアピールしてきた」と独自の信念と哲学を大切にしてきた。アカデミーも含め、選手一人ひとりを大切にすることも信条の一つで「家族のような雰囲気やサポートは選手たちにも理解されています。選手たちが成長できるようにサポートしています」と説明した。

過去には小野伸二、乾貴士、田坂祐介、浅野拓磨が在籍し、現在は三好康児が所属。日本とは縁が深く、日本人選手が重んじる規律や勤勉さにクラブとしての親和性を感じているという。「日本は重要な市場です。日本との協力関係を築いていきたい」と来日の目的を語った。

2022年からは国際展開に力を入れ始め、2024年にジュビロ磐田、2025年から筑波大学とパートナーシップ契約を締結。「育成世代との架け橋、相互関係になりたい」と、主にアカデミー事業に力を入れながら交流を続けている。サッカーの育成と発展、スポーツを通じた教育、ネットワークの構築という3つの柱を軸に、日本との関係構築を進めている。

「交流は一方通行ではなく、相互性が大事」との考えから、提携する磐田や筑波大を訪問し、視察や意見交換を実施。また、2022年からはミズノがユニフォームサプライヤーを務めており、「ドイツでは主にアディダス、ナイキ、プーマが多い中で、ミズノと契約したドイツ国内の初のクラブとなりました。今ではミズノも欧州で市場を拡大していますが、我々が先駆者となった」と、その関係性にも言及した。

今後も提携する磐田、筑波大との交流を深めていく方針で、まだ具体的な計画はないものの、将来的なトップチームのジャパンツアーも視野に入れている。「国際戦略の中で日本は最もフォーカスしている国です。交流が長期的になるように、一つひとつ積み上げていきたい」と、日本とのさらなる関係強化に意欲を示した。