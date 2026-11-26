ノッティンガム・フォレストを指揮するオリヴァー・グラスナー監督が、就任当初のクラブの組織的な問題を指摘した。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。

これまでLASKリンツ、ヴォルフスブルク、フランクフルト、クリスタル・パレスを指揮し、ヨーロッパリーグやUEFAカンファレンスリーグ、FAカップとタイトル獲得に導いてきたオーストリア人指揮官。

今季からフォレストの新指揮官に就任したが、開幕11試合で2勝3分け6敗の17位と苦戦が続いている。就任からもうまもなく5カ月を迎える中、グラスナー監督は27日に行われるチェルシー戦に向けた公式会見の場で、ここまでの新天地での歩みについて言及。就任当初は組織面での問題を強く感じていたことを明かした。

「組織における安定とは、基準を設けることだ。クラブに加わる者は皆、その基準に従うことを誓約する。率直に言って、当時の基準は十分な高さではなかった」

とりわけ、指揮官が問題視したのは既存戦力の中で数年イングランドに滞在しながらも、英語を習得できていない選手たちに対して、辛辣な言葉を並べた。

「4年も在籍しているのに、英語を話せない選手がいる。イタリアに行けば、どの選手も3カ月もすればイタリア語でインタビューに応じられるようになる」

「私自身、イングランドで指揮を執るなら英語を話さなければならないし、イタリアで指揮を執るならイタリア語を話さなければならない」

現在は徐々にクラブとしての改善を実感しながらも、スポーツ面での成績改善に向けては、自身を含めさらなる努力が必要だと訴えている。

「11試合を終えて2勝しかできていない。正直なところ、もっと良い結果を期待していたが、これが現実だ」

「私にとって重要なのは、まず現実を受け入れ、その上で何を改善し、取り組むべきかを見極めること。それ以外に道はない」

前節はボーンマスに0－2の敗戦を喫したものの、前々節はマンチェスター・シティに3－1の快勝を収めているフォレスト。次節は安定感を欠くチェルシーを相手に勝ち点3をつかめるか。