2戦2敗、勝点0。しかし戦いは残っている。

19日に開幕したFIFA U－17ワールドカップカタール2026において、U－17日本代表は21日にU－17コロンビア代表と、そして24日にU－17セルビア代表と対戦した。南米と欧州の代表を相手に、それぞれ1－2と0－1のスコアで敗戦。グループステージ突破へ厳しい状況に追い込まれることとなった。

どちらの試合も日本はボール支配率で上回り、相手陣内で多くの時間を過ごす試合となったが、創り出したチャンスは数えるほど。特にセルビアとの第2戦は小野信義監督が「本当の決定機っていうのは作りきれなかった」と話したとおりの内容での敗戦となった。

「何のためにここへ来たのか改めて話し合っているし、こんなので終わるチームだと思っていない。終わってはいけない」

そう語るのは、10番を背負うMF北原槙（藤枝MYFC）だ。自分自身のプレーについて強い悔いをにじませつつ、その上で27日に行われるホンジュラスとの第3戦に向けてあらためて特別な姿勢をのぞかせた。

2大会連続の出場となるMF和田武士（浦和レッズ）も「全部100％で行ききって、それで結果を待つしかない」と腹をくくる。グループ3位となっても通過の可能性があるレギュレーションのため、最後まで希望を捨てないのは大前提だ。

その上で、この代表のほとんどのプロ契約、あるいはトップチーム帯同の選手たちが苦しんでいるのと同様に、和田もまた「試合から離れているのでコンディションはそこまで良くない」状態からの脱却を図ってきた。

この2試合での自身のプレーにはまったく納得した様子がなかったが、それだけに最後の試合で巻き返したい気持ちは強い。「勇気を持ってチャレンジするところや自分の武器を出すところではまだまだ全員足りない」と力を込め、前を向く。

試合後の選手たちからは「自分たちのサッカーができていない」、「怖さを感じさせられていない」、「初先発の選手が怖がってしまっていた」といったネガティブな振り返りも多く聞こえてきたが、過去2試合のプレーとその結果が帳消しになることは今さらない。

第3戦を前に、出場停止から戻る主将のDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）を中心に選手だけのミーティングも実施され、各々の意見もぶつけ合って、「このままでは終われない」（元砂）という気持ちも新たにしてもいる。

「現地まで来て応援してくださっている方だっている。まずは『応援して良かった』と思ってもらえるような試合をできればと思っています」（北原）

崖っぷちに追い込まれたと言うべきか、背水の陣を敷いたと言うべきか。厳しい状況で迎える第3戦だが、この土砂降りの雨に打たれていることが、チームの土壌を固くし、選手により強い火を点す面もある。

第2戦終了後、育成年代の指導者から「あいつら、現地の飯が合わずに食えてないとかですか？」と、その“元気のなさ”を心配するメッセージが届いた。もちろんそんなことはないのだが、世界大会のプレッシャーによる萎縮が、そう見せてしまっていたのだろう。

開き直って臨むしかないグループステージ第3戦。まずは日本の17歳たちが、“本来の元気な姿”を存分に見せてくれることを期待したい。

取材・文＝川端暁彦

【動画】U-17日本代表、初戦・2戦目ハイライト