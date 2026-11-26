パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が、古巣ローマの戦いぶりを称賛した。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、PSGはホームでローマと対戦した。

開幕4連勝と最高のスタートを切った2連中の王者PSG。無傷の5連勝を目指したパルク・デ・プランスでの一戦だったが、開始早々の5分にマリオ・エルモソに先制点を奪われる。

それでも、前半半ば過ぎにイリア・ザバルニーのセットプレーからのゴールで同点に追いつくと、後半序盤にはウスマン・デンベレのPKで逆転に成功した。だが、終盤にドニエル・マレンにPKを決められ、最終的には2－2のスコアでタイムアップ。PSGの連勝は「4」でストップとなった。

同試合後、古巣対戦を終えたルイス・エンリケ監督は『Amazon Prime Video』のインタビューで「間違いなく、今シーズン我々が戦った中で最も難しい試合だった」と2－2のドローを振り返り、古巣の勇敢な戦いを称えた。

「ガスペリーニ率いるローマは非常に個性的で、攻撃的な姿勢が際立っていた。試合開始直後から、それは明らかだった」

「彼らは最初のチャンスを確実にものにした。本当に厳しい、困難な試合だった。選手たちもそう言っていたよ。ローマを称えたい。負けていてもおかしくなかった試合で、勝ち点1を持ち帰れたことは良かったと思っている」

続けて開幕から9勝3分けの無敗でセリエA2位に位置するローマが、十分にスクデットを獲得できる実力があると太鼓判を押している。

「PSGの未来についてではなく、ローマの未来について語るべきだろう。ローマの未来は素晴らしい。彼らならスクデットを狙えるはずだ。（CLで）トップ24入りも間違いなく果たせるだろうし、そうなることを願っている。もう二度と対戦したくはないね。決勝なら話は別だがね…」

【ハイライト動画】ローマが王者PSGの連勝を止める！