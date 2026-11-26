ロッテの毛利海大は、プロ1年目を終えて、先発ローテーションで1年間投げ抜くために必要なことについて口にした。

毛利は新人ながら開幕投手を務め、3月27日の西武戦、5回・70球を投げ、4被安打、2奪三振、1与四球、無失点に抑え、球団の新人の開幕投手では1950年以来76年ぶりの新人の開幕戦勝利投手になった。中6日で先発した4月3日のソフトバンク戦、7回・91球を投げ、5被安打、2失点とクオリティスタート（6回以上3自責点以内）を達成するなど、良い滑り出しを見せたが、4月15日の日本ハム戦で3回5失点で降板すると、その後はなかなか安定した投球を披露することができなかった。

プロ1年目の今季は17試合・80回1/3を投げ、3勝6敗、防御率5.27で終えた。1年目を終え、1年間先発ローテーションで投げ抜くために必要なことについて「コンディションのところですかね。あとは筋量を落とさないように。1試合投げると削られていくところなので、そこの筋量を1年間同じコンディションでマウンドに上がれるか、来年どうしていくかというのは、これから色々考えてやっていきたいと思います」と分析した。

投球面よりもコンディション維持が大事だと感じた1年になったのだろうかーー。

「そうですね。開幕勝って、次もそこそこ投げられて、疲れてきてから維持できていない。自分は落ちていく一方だったので、そこをどれだけ維持して投げられるかやっていかないといけないかなと思います」

来季はシーズン通して一軍で戦い抜きたい。

取材・文＝岩下雄太