ロッテの山﨑剛はシーズンオフも変わらず練習量を積んでいる。

楽天時代の25年に左膝を手術した影響で昨季は一、二軍出場がなく、今季からロッテの育成選手としてプレー。シーズン途中に支配下選手となると、オールスター明けはショートのレギュラーとして出場するなど、61試合に出場した。

レギュラーシーズン終了後の10月に行われたZOZOマリンスタジアムでの秋季練習で「圧倒的に量をやっていないので、圧倒的に量をやることと、力強く量をやることですね、一番は。やっていないのでね」と話していたが、都城秋季キャンプでも「今までになく、たくさん量はやれていると思います」と量を多く練習した。

「やっぱ久々、キツいっすね。スパイク履く時間も長いですし、キャンプの練習は長いので、結構キツさはありますね」と話しながらも、「もちろん今までは痛くてできないというのがあったので、そこはなんとか痛みも減ってきましたし、完璧ではないですけど、やれることがめちゃくちゃ増えているので、そこはプラスかなと思います」と、練習できることに喜びを感じていた。

「膝が強くなって痛み感じなくなるくらいに筋肉ついてという感じなんですけど、キャンプだけじゃなくてオフ、今やっていることを継続して2月まで休まないくらいの気持ちでやらないと戻ってこないと思う。このオフも、大事になってくるかなと思います」

11月15日に都城秋季キャンプを打ち上げて、約10日。今はどんなことをテーマに練習しているのだろうかーー。

「今は筋力強化と正しい動きづくり。庇って動いていた部分があるので、しっかり自分の動きたいように動くような体を作ることを目標にやっています」

このオフは久しぶりに元気な状態で練習ができている。来季、1年間プレーするために体力の“貯金”を作っていく。

取材・文＝岩下雄太