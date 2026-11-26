広島東洋カープは26日、森浦大輔投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。

森浦は天理高、天理大を経て、2020年ドラフト2位で広島に入団。175センチ、78キロの左投左打で、ルーキーイヤーから54試合に登板するなど、救援陣の一角として経験を積んできた。

2024年は53試合に登板して17ホールド、防御率2.51を記録。さらに昨季は自己最多の60試合に登板し、12セーブ、25ホールド、防御率1.63と安定した投球を見せ、ブルペンで存在感を高めた。

今季は開幕から守護神を任され、チームトップの62試合に登板。5勝2敗、27セーブ、12ホールド、防御率2.37を記録し、2年連続となる60試合登板を達成した。27セーブは球団の左腕投手では最多となった。

序盤には抑えを外れる時期もあったが、徐々に安定感を取り戻し、7月中旬からは14試合連続無失点を記録。シーズンを通して故障なく投げ続け、勝ち試合の終盤を担った。

契約更改後には球団公式を通じて、「今シーズンは、怪我なくシーズンを通して投げられたことが一番良かったと思います。球団からも、60試合以上登板したことや、怪我なく投げ続けたことを評価していただきました。来シーズンもそこは継続していきたいです。」とコメント。

来季については「来シーズンも登板数にはこだわり、しっかり試合で投げ続けられるようにしたいです。さらにレベルアップして、チームの戦力になれるよう頑張っていきたいと思います。」と語った。

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