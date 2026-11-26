DeNAは26日、オフシーズン期間中、「THE LIVE Supported by 大和地所」でファン参加型イベントを実施していると発表した。

試合のない期間もファンにとって身近な存在であり続けたいという想いから、ファン同士がつながれる場や、チームや選手の魅力を楽しめる場をつくっている。

11月9日（月）〜13日（金）には、『年代別ファン交流会』を開催。参加者からは、「イベントをきっかけにSNSを交換し、新しい友達ができた」「試合がなくて寂しいオフシーズンに、イベントがあって楽しい」といった声があった。

今後は、選手を最もよく知るファンを決める『〇〇選手を最もよく知るファンは誰だ!? “〇〇王”決定戦』や、横浜スタジアムでレギュラーシーズン中に実施しているイニング間イベントの人気コンテンツをテーマにした『ハピスタを一番ハッピーに踊れるのは誰だ!?「ハピスタ王決定戦」』の開催を予定。

▼ 〇〇選手を最もよく知るファンは誰だ!? “〇〇王”決定戦 詳細

日 程：2026年11月26日（木）〜12月9日（水）

場 所：THE LIVE Supported by 大和地所

参加費：2,500円（2,000円分の飲食クーポン付き）

【対象選手】

11月26日（木）：牧秀悟選手

11月28日（土）：東克樹選手

11月30日（月）：度会隆輝選手

12月2日（水）：松尾汐恩選手

12月8日（火）：石田裕太郎選手

12月9日（水）：佐野恵太選手

※選手本人の登場はない

▼ ハピスタを一番ハッピーに踊れるのは誰だ!?「ハピスタ王決定戦」 詳細

日 程：2026年12月17日（木）

場 所：THE LIVE Supported by 大和地所