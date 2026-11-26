バイエルン専門メディア『Bavarian Football Works』は、リールに所属するFW上田綺世の活躍を引き合いに出しつつ、ストライカー不在の現状を嘆いた。

ドイツ王者は先日、絶対的な点取り屋として君臨していたハリー・ケインがケガにより戦線離脱。これで本職のセンターフォワードが“0人”という事態に陥り、シーズン開幕当初から懸念されていたFW陣の駒不足が現実のものとなってしまった。

そんななか25日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でリールと敵地で対戦。ヴァンサン・コンパニ監督のチームは、サイドバックやボランチを主戦場とするコンラート・ライマーを最前線に据えるという苦肉の策に出たが、上田綺世のゴールなどに沈んで、1－2で逆転負けを喫した。

試合後、バイエルン専門メディア『Bavarian Football Works』は、「ハリー・ケインの長期的な足首の負傷、そしてバイエルンの経営陣による不十分なチーム編成が重なり、コンパニ監督はコンラート・ライマーをストライカーに据えたスタメンで戦わざるを得なくなった」と前置きした上で、「このオーストリア代表の守備者は全力を尽くしたが、ベルギー人監督によるこの試みは、チームがいかにアヤセ・ウエダのような選手を必要としているのかを浮き彫りにする結果となった」と敗因は“ストライカーの差”だと指摘した。

また、鹿島アントラーズの元選手について「卓越した得点感覚、巧みなオフ・ザ・ボールの動き、そして確実にゴールネットを揺らす能力。この日本代表選手は、最高レベルの舞台でストライカーを務めるために必要なスキルを余すことなく披露してみせた」と絶賛。続けて、「ウエダはピッチに立っている間、リールが作り出した決定機のすべてに絡み、62分には見事なシュートをゴール右隅に沈めて、当然のゴールを記録した。前半早々、ヨナス・ウルビヒの英雄的なセーブがなければ、さらに1点を追加していたかもしれない」と活躍ぶりを振り返った。

この敗戦が、今シーズンの公式戦初黒星となったバイエルン。同メディアはその要因の一つとして、「負傷者の多さ」を挙げつつも、「ストライカーの控えを置かずにシーズン前半を戦うという選択をした以上、果たしてケガのせいだけにしてよいのだろうか」と編成面の問題をなおざりにした上層部に批判の矛先を向けている。

バイエルンの次戦は、28日のブンデスリーガ第11節ハンブルガーSVとなるが、“点取り屋の不在”の状況をどのように乗り越えていくのだろうか。

【ゴール】完璧なマーク外しで勝負あり！ 上田綺世の同点弾



