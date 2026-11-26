楽天グループが運営するふるさと納税のポータルサイト「楽天ふるさと納税」は、11月22日・23日、「楽天超ふるさと納税祭」を千葉県・幕張メッセで開催しました。

本イベントは入場無料で、事前の来場申し込みが必要でした（当日申し込みも可能ですが定員に達した場合などに制限がかかる可能性があります）。

2025年の初開催では、全国175の自治体が参加し、約2万人が来場。2回目となる2026年は228の自治体が参加と、出展数が50以上も増加。楽天によると、来場申し込みは約4万人に上り、取材時点では昨年と同規模の約2万人の来場を見込んでいたそうです。

そのため今年は会場スペースを1.5倍に拡大。広めの通路スペースでベビーカーも安心して通れ、ファミリーでも楽しめるイベントになっています。

筆者は初日10時の開場前に会場を訪れたのですが、すでに入場を待つ長い行列ができており、かなりの賑わいを感じました。そんな本イベントの様子をレポートします。

画面越しでは伝わらない魅力を、自治体と寄付者がつながる場に

「楽天ふるさと納税」では、楽天IDを使って、ネットショッピングと同じような感覚で、手軽に自治体への寄付を申し込むことができます。

参加自治体数は1,700以上。本イベントはそんな自治体と寄付者をつなぐためのもので、「画面越しでは伝わりきらない返礼品の魅力を知ってもらったり、実際に地域の人と交流したりと、新たな地域の魅力を発見できる場を提供できればと思っています」と、楽天グループの森脇正和氏は言います。

楽天グループ アシスタントマネージャー マーケットプレイス事業 ふるさと納税事業課セールスプランニングチームの森脇正和氏

実際、昨年のイベント後に来場者に行ったアンケートでは、返礼品だけではない地域の魅力を、地域の人から直接聞けたことに対して、多くの反響が寄せられたそうです。それは出展者にとっても同じ。地域の思いやストーリーを、ふるさと納税に関心のある来場者に直接伝えられたことが好評だったそうです。

2年目となる今回は、体験型のコンテンツを拡充。「各自治体の返礼品を使用したグルメが味わえるキッチンカーに加え、東西の食べ比べができる『東西ごはんのおとも選手権』、自分に合う返礼品タイプがわかる返礼品診断、スタンプラリー＆クイズラリーなど、さまざまなコンテンツを用意しました」と森脇氏。

ビールだけじゃない！ もつ煮込みで知る群馬県千代田町の魅力

そこでまず飲食ゾーンを訪れ、群馬県千代田町のブースで、上州豚を使ったアツアツの「特製もつ煮込み」を味わいました。価格はワンコインの500円。器にたっぷり入れられたもつは、じっくり煮込まれ柔らかく、噛むごとに上州豚の濃厚な旨みが口に広がりました。「人気の返礼品」というのも納得。

群馬県千代田町のブースで味わった特製もつ煮込み

「脂身と赤身の割合がちょうど良く、野菜の旨みが溶け込んでいるので、あっさりして食べやすい味になっています」と、千代田町 総合政策課の横山将氏が説明してくれました。千代田町にはサントリーのビール工場があり、「ザ・プレミアム・モルツ」シリーズが返礼品として高い人気を集めているそうです。

そこで人気のビールに続く返礼品として、今回はもつ煮込みをアピール。「もつ煮込みも人気があるのですが、やはり食べてもらわないと魅力が伝わらないので、今回、飲食ブースを出すことにしました」とのこと。

群馬県千代田町のブース。右が総合政策課 まちづくり戦略室 政策推進係 主事の横山将氏

本イベントには昨年も出展し、「千代田町のことや返礼品の魅力を知ってもらえました」と横山氏。千代田町のふるさと納税の寄付金額は、令和4年度から令和6年度までの3年間、各年度とも約30億円で推移。令和7年度には約35億5000万円に増加しました。

2025年は、10月からふるさと納税ポータルサイトによる寄付に伴うポイント付与が禁止されるなど、制度への関心が高まった年でもあり、「イベント出展などによるPRの手応えを感じました」と話します。

千代田町のSNSフォローキャンペーンでは、サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ」の和柄コースターや、東京だけでなく群馬にも“千代田”という地名があることを知ってもらう「＃じゃない方の千代田」キャンペーンキャラクターのキラキラシールのプレゼントも。

正直、筆者は群馬県に千代田という地名があることを知らなかったのですが、もつ煮込みの味やユニークなキャラクターのおかげで、すっかり印象に残りました。

千代田町のSNSフォローキャンペーンのプレゼント

カレー納豆にいかの塩辛、東西のごはんのおともを食べ比べ！

次に『ごはんのおとも選手権』のブースに向かいました。ここでは東西の自慢のごはんのおともを、、それぞれの地域の銘柄米と一緒に味わうことができます。来場者は東セットまたは西セットのどちらかを選んで試食。推しが決まったらアンケートで回答します。

東セット

北海道釧路市：釧之助の焼鮭手ほぐし

宮城県柴田町：ゆたかやの南蛮みそ漬け

岩手県花巻市：花巻ひえカレー納豆

北海道深川市：ゆめぴりか（米）

西セット

和歌山県湯浅町：しらす女将の生ふりかけ

福岡県須恵町：天麩羅処ひらお いかの塩辛

沖縄県名護市：わんさかアンダンスー

佐賀県吉野ヶ里町：さがびより（米）

ごはんのおともと言っても、いろいろなタイプがあることに驚きました。どれもごはんにぴったりで、甲乙つけがたい味わい。筆者の推しは、東では意外な組み合わせのカレー納豆。西ではこれまで敬遠して食べていなかった、いかの塩辛でした。

各自治体ブースでも実にさまざまな試食があり、愛媛県今治市のブースでは、果汁100％のみかんジュースが蛇口から出てくるところが面白かったです。小さいお子さんの場合、蛇口をひねること自体が新鮮な体験なのだそう。

そして鹿児島県枕崎市のブースでは、削りたての鰹節を試食することができました。（あらぶし）を削ったもので、程良く水分が抜けており、口に含むと濃厚なカツオの味わいが広がります。その場で購入もでき、多くの人が試食後に鰹節を購入していました。

ご当地キャラから災害支援まで、食べるだけではない発見も

会場には、自分の推しを付せんに書いて伝える「自治体応援ボード」や、ふるさと納税初心者のための「寄付相談コーナー」、自然災害からの復興・復旧に役立てられてきたふるさと納税について知識が得られる「「楽天ふるさと納税 災害支援ブース」なども。

多くの付せんが貼られた自治体応援ボード

寄付相談コーナーではふるさと納税についての相談に対応

楽天ふるさと納税災害支援ブースでは子どもたちが塗り絵で応援メッセージを書いていました

そしてステージでは「ご当地キャラクター大集合！」といったイベントを開催。ステージでは2日間にわたり、ふるさと納税講習会やふるさと納税○×クイズなど、さまざまなプログラムが組まれていました。

各地のご当地キャラクターが一堂に会する様子は圧巻

会場内の自治体ブースは、は、あえて都道府県や地方ごとにまとめず、全国各地の自治体がランダムに配置されています。そこには「いろいろな地域の魅力を知ってほしい」という意図があるそうです。

「エリアごとに分類するとわかりやすいのですが、どうしても返礼品が海産品ばかりになるなど、偏ってしまいがちです。そこであえて振り分けをして、新たなお気に入りを見つけてもらいたいと思っています」と前述の森脇氏。

普段、ふるさと納税のサイトを利用する際には、返礼品の内容や寄付金額に目が向きがちです。しかし、実際に全国のいろいろな地域の名前や特産品を知ることができ、地域の魅力を熱心に伝える全国の自治体のみなさんから、元気をもらうことができました。

ふるさと納税の魅力を五感で感じ、これまで知らなかった地域に興味を持つ。そんなふるさと納税の楽しみ方を再発見できたイベントでした。来年の開催にも期待を寄せています。