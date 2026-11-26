◆ 約2時間で先発左腕2人と複数年契約合意

現地時間25日、コロラド・ロッキーズがFAのデービッド・ピーターソン投手（31）、パトリック・サンドバル投手（30）を獲得したと米複数メディアが報じた。ピーターソンは2年総額3200万ドル、サンドバルは3年総額4200万ドルの契約とされている。

ピーターソンは2017年のドラフト1巡目指名でメッツに入団し、2020年にMLBデビュー。2024年に自身初の2桁勝利を挙げると、昨季はオールスターゲームに初選出された。今季はメッツで防御率6点台と苦しむも、6月のカブス加入後は同3.60と復調。2球団通算32試合に登板して9勝8敗、防御率4.79という成績だった。

サンドバルは2019年にエンゼルスでMLBデビュー。2023年のWBCではメキシコ代表として侍ジャパンとの準決勝に先発した。同年に自己最多7勝も、翌2024年に左肘のトミージョン手術を受けて昨季全休。今季7月に復帰を果たしたが、15試合の登板で1勝7敗、防御率5.12に終わった。

5年連続の地区最下位に終わったロッキーズは現地19日、ホワイトソックスとのトレードでルイス・カスティーヨ、デービス・マーティン両右腕を獲得。さらに2人の先発左腕を迎え入れ、先発ローテーションの立て直しを図っている。