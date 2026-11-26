ナチュラルローソンは11月24日より、「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」フェアを開催している。
本フェアでは、「大切な人とクリスマスの喜びを分かち合う」をコンセプトに、クリスマスシーズンらしい特別感のある商品や、自分へのご褒美、プレゼントやシェアできる商品が多数ラインアップされている。開催期間は11月24日～12月25日。
本稿では、おすすめ商品をピックアップして紹介する。
11月24日発売
トリュフ香る きのこクリームパスタ
ポルチーニペーストを加えた風味豊かなきのこクリームに、トリュフオイルを効かせたクリームパスタ。価格は599円。
ドライトマトのギリシャ風サラダ
きゅうり、クリームチーズ、オリーブ、玉ねぎをオリーブオイルとレモン果汁で和えたさっぱり仕立てのサラダ｡アクセントにドライトマトをトッピングしている。価格は365円。
トルティーヤ 8種野菜とシーザーチキン
シーザーでまろやかに仕立てたチキンと8種の野菜の具だくさんなトルティーヤ。価格は448円。
トリュフたまごとパストラミのBOXサンド
パストラミ･トリュフたまご･バジルトマトの3種のサンドが楽しめる､クリスマス期間限定のBOXサンド。価格は459円。
ヴーヴ・クリコ イエローラベル 750ml
ヴーヴ･クリコの味とスタイルを代表するシャンパーニュ｡750mlボトルで9,218円。
スパークリングアップル(スタンダード/ドライ)
青森県産りんご100%使用。スタンダードはすっきりした味わいの炭酸ジュース、ドライは強炭酸で甘さ控えめの爽やかなりんごジュース。価格はいずれも216円。
シーズングリーティングペーパーギフト
キャット/ドッグ 入浴剤が4個入ったバスギフトで、イラストをあしらった可愛らしいパッケージも特徴。価格は605円。
フェレロ ロシェT－4/ ハーシー ウインターボックスキスミルク
「フェレロ ロシェT－4」(454円)は、世界で愛されるヘーゼルナッツを､上品なチョコレートと香ばしいウエハースで包んだ､軽い甘さのチョコレート菓子。「ハーシー ウインターボックスキスミルク」(486円)は、冬らしいデザインのギフトボックス。
ハーシー スノーマンキスクッキークリーム
サクッとしたクッキーと滑らかなクリームがバランス良く口の中でとろけるキスクッキー&クリームを､コロコロと可愛いスノーマンオーナメントに詰めた一品｡ツリーに掛けられるリボン付きで､価格は400円。
あわてんぼうサンタとおおきなフィナンシェ/ サンタが飛び出す!バームクーヘン ミルク
「あわてんぼうサンタとおおきなフィナンシェ」(589円)は、香ばしく、外はサクッと、中はしっとりとした口どけが楽しめるフィナンシェ。「サンタが飛び出す!バームクーヘン ミルク」(426円)は、ふんわりとした食感のバームクーヘン。いずれも2個入り。
12月8日発売
ピスタチオとラズベリーのパフェ
濃厚なピスタチオムースに、ラズベリーソースとピスタチオホイップを重ね、ローズが香るジュレで閉じ込めたパフェ。価格は496円。
ピスタチオとショコラのモンブラン
濃厚なピスタチオクリームにフルーティーな香りのマダガスカル産カカオマス使用のショコラのクリームを合わせたモンブラン。価格は462円。
12月22日発売
ピスタチオのロールケーキ
ピスタチオのコクとナッツの風味が広がるクリームをふんわりしたスポンジ生地で包んだロールケーキ。価格は1,183円。
※画像はすべてイメージ。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。
※実際の商品と色・形・表記・アルコール度数が変わる場合がある。
※店舗によっては、一部取扱いのない場合がある。
※ローソンでは取り扱っていない。