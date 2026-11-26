ナチュラルローソンは11月24日より、「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」フェアを開催している。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」

本フェアでは、「大切な人とクリスマスの喜びを分かち合う」をコンセプトに、クリスマスシーズンらしい特別感のある商品や、自分へのご褒美、プレゼントやシェアできる商品が多数ラインアップされている。開催期間は11月24日～12月25日。

本稿では、おすすめ商品をピックアップして紹介する。

11月24日発売

トリュフ香る きのこクリームパスタ

ポルチーニペーストを加えた風味豊かなきのこクリームに、トリュフオイルを効かせたクリームパスタ。価格は599円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」トリュフ香る きのこクリームパスタ(599円)

ドライトマトのギリシャ風サラダ

きゅうり、クリームチーズ、オリーブ、玉ねぎをオリーブオイルとレモン果汁で和えたさっぱり仕立てのサラダ｡アクセントにドライトマトをトッピングしている。価格は365円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」ドライトマトのギリシャ風サラダ(365円)

トルティーヤ 8種野菜とシーザーチキン

シーザーでまろやかに仕立てたチキンと8種の野菜の具だくさんなトルティーヤ。価格は448円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」トルティーヤ 8種野菜とシーザーチキン(448円)

トリュフたまごとパストラミのBOXサンド

パストラミ･トリュフたまご･バジルトマトの3種のサンドが楽しめる､クリスマス期間限定のBOXサンド。価格は459円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」トリュフたまごとパストラミのBOXサンド(459円)

ヴーヴ・クリコ イエローラベル 750ml

ヴーヴ･クリコの味とスタイルを代表するシャンパーニュ｡750mlボトルで9,218円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」ヴーヴ・クリコ イエローラベル 750ml(9,218円)

スパークリングアップル(スタンダード/ドライ)

青森県産りんご100%使用。スタンダードはすっきりした味わいの炭酸ジュース、ドライは強炭酸で甘さ控えめの爽やかなりんごジュース。価格はいずれも216円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」スパークリングアップル(スタンダード/ドライ)(各216円)

シーズングリーティングペーパーギフト

キャット/ドッグ 入浴剤が4個入ったバスギフトで、イラストをあしらった可愛らしいパッケージも特徴。価格は605円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」シーズングリーティングペーパーギフト

フェレロ ロシェT－4/ ハーシー ウインターボックスキスミルク

キャット/ドッグ

「フェレロ ロシェT－4」(454円)は、世界で愛されるヘーゼルナッツを､上品なチョコレートと香ばしいウエハースで包んだ､軽い甘さのチョコレート菓子。「ハーシー ウインターボックスキスミルク」(486円)は、冬らしいデザインのギフトボックス。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」フェレロ ロシェT－4(454円)/ ハーシー ウインターボックスキスミルク(486円)

ハーシー スノーマンキスクッキークリーム

サクッとしたクッキーと滑らかなクリームがバランス良く口の中でとろけるキスクッキー&クリームを､コロコロと可愛いスノーマンオーナメントに詰めた一品｡ツリーに掛けられるリボン付きで､価格は400円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」ハーシー スノーマンキスクッキークリーム(400円)

あわてんぼうサンタとおおきなフィナンシェ/ サンタが飛び出す!バームクーヘン ミルク

「あわてんぼうサンタとおおきなフィナンシェ」(589円)は、香ばしく、外はサクッと、中はしっとりとした口どけが楽しめるフィナンシェ。「サンタが飛び出す!バームクーヘン ミルク」(426円)は、ふんわりとした食感のバームクーヘン。いずれも2個入り。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」あわてんぼうサンタとおおきなフィナンシェ(589円)/ サンタが飛び出す!バームクーヘン ミルク(426円)

12月8日発売

ピスタチオとラズベリーのパフェ

濃厚なピスタチオムースに、ラズベリーソースとピスタチオホイップを重ね、ローズが香るジュレで閉じ込めたパフェ。価格は496円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」ピスタチオとラズベリーのパフェ(496円)

ピスタチオとショコラのモンブラン

濃厚なピスタチオクリームにフルーティーな香りのマダガスカル産カカオマス使用のショコラのクリームを合わせたモンブラン。価格は462円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」ピスタチオとショコラのモンブラン(462円)

12月22日発売

ピスタチオのロールケーキ

ピスタチオのコクとナッツの風味が広がるクリームをふんわりしたスポンジ生地で包んだロールケーキ。価格は1,183円。

ナチュラルローソン「Share the joy! Natural Lawson’s CHRISTMAS」ピスタチオのロールケーキ(1,183円)

※画像はすべてイメージ。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されている。

※実際の商品と色・形・表記・アルコール度数が変わる場合がある。

※店舗によっては、一部取扱いのない場合がある。

※ローソンでは取り扱っていない。