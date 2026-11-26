アクロスは、TVアニメ『葬送のフリーレン』より、作中にも登場する“温泉”をテーマにしたグッズシリーズ「温泉のフリーレン」より、「温泉のフリーレン ケロリン桶キーホルダー(全5種)」「温泉のフリーレン ケロリン桶」を販売する。

第2期作中の温泉でリラックスするフリーレンの描き起こしイラストを使用し、“体を芯から温める魔法”をコンセプトに、日常でもほっと一息つけるリラックスタイムにピッタリのアイテムをラインナップ。

11月26日より、AKROS OFFICIAL SHOPとAOZORAGEAR online SHOPにて予約開始。商品のお届けは2026年12月下旬を予定している。

温泉のフリーレン ケロリン桶キーホルダー(全5種)

「温泉のフリーレン ケロリン桶キーホルダー(全5種)」(単品990円／コンプリートセット4,950円)は、「温泉のフリーレン ケロリン桶」の底面デザインと一緒の「ほっこりするフリーレン」キーホルダーに加え、「三つ編みのフリーレン」「ミミックに食べられるフリーレン」「シュタルク」「フェルン」の合計5種類のデザインをラインナップ。鞄などの普段使いのアイテムにも取り付け可能でいつでも温泉気分を満喫できるアイテムだ。ランダム商品となり、商品を選ぶことはできない。

温泉のフリーレン ケロリン桶

「温泉のフリーレン ケロリン桶」(2,970円)は、底面に温泉に入ってほっこりとしたフリーレンのイラストと、「体を芯から温めるまほう」の文字をデザイン。フリーレンの魔法で、旅の疲れを癒してくれます。普段の入浴が楽しみになる商品だ。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／『葬送のフリーレン』製作委員会