松橋力蔵監督就任からまもなく2年を迎え、チームの成熟度が確実に上がっているFC東京。今季のJ1リーグではそれがしっかりと結果に結びつき、第15節終了時点で11勝3分1敗の勝ち点36と首位をひた走っている状況なのだ。とはいえ、11月25日に行われた上位対決・サンフレッチェ広島戦は難しいゲームになることが予想された。ミッドウイークのナイトマッチで、相手は2位。勝ち点差は5あるものの、広島が勝つようなら2ポイント差に詰め寄られる。FC東京としても、これまで以上にプレッシャーのかかる一戦だったのは間違いない。

案の定、その不安が失点につながってしまう。前半15分、広島の成長株・鮎川峻にゴールを奪われ、10試合連続クリーンシートを続けてきた守備陣がついに破られた。これには多少なりともショックを受けただろうが、気持ちを切り替えてプレーを続行。そこからFC東京は一気に攻勢に出た。迎えた後半、一方的に相手を押し込み、今季絶好調の長倉幹樹が待望の同点弾をゲット。チームに勢いが生まれると、この5分後には室屋成のヘッドの落としを荒木隼人がすらした背後に侵入した仲川輝人が目の覚めるような右足バイシクル弾でFC東京は見事な逆転劇を演じたのだ。

「あれはもう感覚です。ボールが上にあっただけ。それを蹴り込んだだけです」と本人は淡々と言う。「予測もそうですけど、自分の目の前にボールがこぼれてくるのも嗅覚かなと。長倉とも話しましたけど、あいつも近くにいたし、今日は僕のところに2点目が来ただけ。お互いに嗅覚というのが、かなり研ぎ澄まされているのかなと思います」とも発言。34歳の小柄な点取り屋は今季急成長中の後輩と切磋琢磨しながら、得点感覚に磨きをかけていることを明かした。

今季の仲川はシーズン序盤こそベンチに座る時間が長く、短時間の出場にとどまっていたが、初スタメンとなった10月の水戸ホーリーホック戦でいきなり2発。続くファジアーノ岡山戦でも2得点を叩き出し、一気に波に乗った。さらには、11月の代表ウイーク明けの21日に行われたセレッソ大阪戦でもゴール。そして今節と“5戦6発の固め取り”を見せている。頼もしい男の決定力が急激にアップしているのは、チームにとっても力強い材料。長倉包囲網が強まる中、マークを分散させる意味でもプラス効果が大きいと言える。

その後、試合終盤にクシニ・イェンギに同点弾を奪われ、2−2でフィニッシュすることになった。ただ、仲川の一撃がなければ、開幕のFC町田ゼルビア戦以来の敗戦を喫していた可能性もあった。それを回避し、2位・広島との勝ち点差を5のままキープできたのは、大きな意味があることだ。

しかしながら、2019年と2022年に横浜F・マリノスでJ1タイトルを獲得し、2019年にはMVP・得点王にも輝いたベテランは、この結果を良しとはしていなかった。「勝ち点1は大きいですけど、失った2の方が大きいかなと思う。ここで8差にするかどうかという問題なので、非常にもったいないと感じます」とあえて苦言を呈したのだ。

彼自身がキャリアハイの活躍を見せた2019年を振り返っても、序盤はF・マリノスとFC東京、鹿島アントラーズの三つ巴の優勝争いという構図だった。そこから徐々にF・マリノスが抜け出し、最終節でFC東京との直接対決に勝利。悲願の頂点に立ったのだ。2022年はもっと波乱含みだった。川崎フロンターレらとデッドヒートを繰り広げ、残り5節のところで王手をかけたが、そこからガンバ大阪、ジュビロ磐田に連敗。一時は優勝を逃すのではないかという危機感が漂う中、最後の最後にヴィッセル神戸を撃破。仲川は2度の修羅場をくぐり抜けた“生き証人”なのである。

FC東京というクラブはご存じの通り、ルヴァンカップと天皇杯のカップ戦優勝の実績はあるが、リーグタイトルはまだ手にしていない。長谷川健太監督が率いた2019年こそ、最後の最後まで優勝争いを演じたものの、2020年代は中位に甘んじる時期が長く続き、リーグ王者に輝いた経験がない。だからこそ、仲川という選手の存在価値と経験値がもたらすものは大きいのだ。本人もそれを自覚しているからこそ、「まだまだできると思うし、もっと上を目指さなきゃ優勝には届かない」と断言する。

「久しぶりに失点したので、またイチから守備を見つめ直して、無失点を継続できるようにしていきたいと思います」とも話した通り、仲川は常に現状に満足しない。飽くなき向上心を持ち合わせているからこそ、34歳になった今、再ブレイクを果たせているのだ。仲川に加え、ケガからの復帰を目指す長友佑都というメンタルモンスターがいるFC東京は、より高みを追い求めていくはず。広島戦の悔しいドローを糧にできれば、もしかするとJ1を独走できるかもしれない。そういう機運が生まれるように、仲川にはまだまだ奮闘してもらわなければいけない。まずは29日の次戦、古巣F・マリノスとの対戦で“圧倒的な違い”を示したいところだ。

取材・文＝元川悦子

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