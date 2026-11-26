リールに所属するFW上田綺世は、25日のバイエルン戦で1ゴールをマーク。現地メディアが、その活躍ぶりを絶賛している。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が行われ、リールはバイエルンと対戦。この試合にスタメン出場した日本代表の点取り屋は、23分に決定的を逸したほか、後半開始直後にはVARによってゴールを取り消されたものの、62分に今度こそゴールネットを揺らした。相手のマークを完璧に外した動きは秀逸で、その後の1vs1の局面も冷静に決め切って、貴重な同点弾を挙げたのだった。上田の活躍もあり、リールは2－1と逆転勝利。CL初白星となっている。

試合後、現地メディアは上田のパフォーマンスを絶賛。『MadeInFOOT』は、「アヤセ・ウエダの素晴らしいパフォーマンスも特筆に値する」と前置きした上で、「後半開始早々の（取り消しとなった）ゴール、そしてチームを同点に導くゴールと、彼はリールの反撃の口火を切った。常に完璧なポジショニングを取り、卓越した技術を備えたこの日本人選手は、バイエルン相手に挙げた価値ある勝利の立役者の1人となった」とチームの攻撃を牽引したと振り返った。

また、クラブ専門メディア『Le Petit Lillois』も、「決して諦めてはならない。どんなに挫折を味わおうとも、何度でも全力で挑み続けるのだ」と始め、「前半最大のチャンス（23分）を逃したアヤセ・ウエダは、後半に入ると闘志を燃やしてピッチに戻ってきた。ファウルによってゴールが取り消される場面もあったが、それでも戦い続け、そして同点ゴールを奪い取ってみせたのだ。この日本人ストライカーは、まさに戦士である」とゴールを狙い続けた姿勢を高く評価している。

そんな上田を擁するリールの次戦は、28日のリーグ・アン第12節ル・マン戦となる。

【ゴール】完璧なマーク外しで勝負あり！ 上田綺世の同点弾



