ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は11月25日より、「ビッグボーイ冬の福袋2027」の抽選予約を受け付けている。

「ビッグボーイ冬の福袋2027」は、全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で利用できる4,000円分のお食事券(500円×8枚)に加え、温かみのあるコーデュロイ素材のトートバッグや、2枚セットのメラミンプレート、ブランケット、ハンドタオルが入ったお得なセット。お食事券の有効期間は12月24日～2027年6月23日で、1枚につき飲食代金(税抜)から500円引きとなる。1回の食事で複数枚利用することも可能。価格は4,500円。

「コーデュロイトートバッグ」は、ベージュ色のコーデュロイ素材を使用した温かみのあるバッグで、ビッグボーイの店舗をデザインしたタグや、裏地に施された人気メニューのイラストがアクセントに。長めの持ち手で肩に掛けやすく、パソコンやA4サイズのクリアファイルも収納できるサイズ(約W260×H330×D85mm)となっている。

「メラミンプレート2枚セット」は、水彩画のような優しいタッチで描いたビッグボーイの店舗のイラストや赤いチェック柄の縁取りがデザインのポイント。サイズは約Φ150×H12mm。

※本体の耐熱/耐冷温度は110℃/-20℃。

※食器洗浄機、食器乾燥機、電子レンジ、オーブン、冷凍庫では使用できない。

「ブランケット」は、メラミンプレートとお揃いのデザインで、やわらかな風合いのフランネル素材を使用している。サイズは約W740×H1,000mm。

「ハンドタオル」(約W200×H200mm)には、トートバッグの裏地にも使用されている“大俵ハンバーグ”などのフードモチーフのイラストがあしらわれている。

抽選予約受付期間は12月9日23時59分まで。特設ページから応募でき、抽選結果は12月16日16時～18時頃にメールで通知される。応募は1人1回までで、応募時の個数制限はない。なお、抽選販売数が販売予定数に達しなかった場合には、店頭販売も実施するという。

※画像はイメージ。

※デザイン、色、仕様は変更となる場合がある。

※縫製製品は記載サイズと多少の差異が生じる場合がある。