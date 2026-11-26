チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とローマ（イタリア）が対戦した。

開幕4連勝と最高のスタートを切った王者PSG。マンチェスター・シティとバルセロナを撃破し、スロヴァン・ブラチスラヴァ戦とビジャレアル戦ではいずれも大量6得点を挙げるなど、3連覇へ向け視界は良好だ。一方、8シーズンぶりのCL出場となるローマはここまで1勝1分2敗。リーグフェーズも折り返し地点を過ぎ、決勝トーナメント進出に向けて勝ち点を積み重ねていきたいところだ。

開始早々の5分、敵地に乗り込んだローマが先制に成功する。敵陣左サイドでボールを奪ったマリオ・エルモソがマティアス・スーレにボールを預け、そのままゴール前へ侵入。ドリブルでボックス内の深い位置まで切り込んだスーレからの折り返しをダイレクトで流し込んだ。

出鼻を挫かれたPSGだがセットプレーで試合を振り出しに戻す。31分、セニー・マユルの右コーナーキックから、ニアサイドのイリア・ザバルニーがヘディングシュートを叩き込んだ。前半は1－1で終了する。

後半は一進一退の攻防に。50分、自陣でのボール奪取からカウンターに転じ、中央を持ち上がったニッコロ・ピジッリがサンティアゴ・カストロのリターンパスを受けてフィニッシュに持ち込んだが、ボックス内からのシュートはGKマトヴェイ・サフォノフの好セーブに阻まれる。その5分後にはPSGが決定機を作り、ヌーノ・メンデスのアーリークロスにジョアン・ネヴェスがフリーで飛び込むも、ダイビングヘッドは惜しくも枠の左へ外れた。

60分、ウスマン・デンベレの落としを受けたマグネス・アクリウシェが右サイドの広大なスペースへ長いスルーパスを送り、アクラフ・ハキミが猛然と駆け上がる。カバーに入ったウェズレイ・フランカに倒されPKを獲得すると、これをデンベレが冷静に沈め、PSGが逆転に成功した。

対するローマは74分、速攻からドニエル・マレンがドリブルを仕掛け、ゴール前へクロスを送ると、パウロ・ディバラの落としを受けたスーレが至近距離からシュート。これがヴィティーニャの腕に当たり、オンフォールドレビューを経てPKが与えられた。マレンがGKサフォノフの逆を突き、試合を振り出しに戻す。

その後もチャンスを作ったローマだが、勝ち越しゴールを決めるまでには至らず。試合は2－2で終了し、PSGの連勝は「4」でストップした。次節は12月8日に行われ、PSGはアウェイで鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラ（イングランド）、ローマはホームでスポルティング（ポルトガル）と対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 2－2 ローマ

【得点者】

0－1 5分 マリオ・エルモソ（ローマ）

1－1 31分 イリア・ザバルニー（パリ・サンジェルマン）

2－1 62分 ウスマン・デンベレ（PK／パリ・サンジェルマン）

2－2 78分 ドニエル・マレン（PK／ローマ）

【ハイライト動画】ローマが王者PSGの連勝を止める！