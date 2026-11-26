チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、リール（フランス）とバイエルン（ドイツ）が対戦した。

7シーズンぶりの欧州制覇を目指すバイエルンは、開幕からここまで2勝2分と無敗を維持。第1節でボデ／グリムト（ノルウェー）を粉砕し、その後はバイキング（ノルウェー）とアーセナル（イングランド）相手に引き分けたが、前節はアトレティコ・マドリード（スペイン）を2－0で下している。対するリールはここまで1分3敗と苦しい前半戦に。初勝利を目指す今節、負傷の癒えた日本代表FW上田綺世は先発復帰を果たし、伊藤洋輝との日本人対決が実現した。

ハリー・ケインやミカエル・オリーズらが負傷離脱しているバイエルンは、左にナサニエル・ブラウン、右にはレナート・カール、最前列にはコンラート・ライマーを配置。攻撃の主軸を欠く中でも主導権を握り、14分にはアレクサンダル・パヴロヴィッチが際どいミドルシュートを放つ。このプレーで右CKを獲得すると、トム・ビショフのインスイングのクロスにダヨ・ウパメカノが頭で合わせ、幸先良く先制した。

対するリールはバイエルンのプレスに阻まれ、なかなか思うようにボールを前へ運べない。そんな中、23分には敵陣でのボール奪取からチャンスを作り、上田がボックス内でバンジャマン・アンドレからのラストパスを収めたが、シュートはGKヨナス・ウルビヒの好セーブに阻まれた。

ピンチを凌いだバイエルンは26分、伊藤のスローインからライマーが相手DFラインの背後を取ったが、タイミング良く距離を詰めたGKベルケ・エゼルに阻まれ追加点ならず。前半の終盤にかけてはリールが押し込む場面もあったが、こちらもネットは揺らせず、前半は0－1で終了した。

後半開始早々の47分、ナビル・ベンタレブがアーリークロスを送ると、ウパメカノのクリアミスに上田が反応し、ジョシュア・キミッヒと競り合いながらネットを揺らす。同点弾かと思われたが、オンフィールドレビューを経て上田のファウルという判定が下された。それでも62分、ナタン・エンゴイが力強いドリブルからボックス内左へラストパスを送ると、これを受けた上田がファーサイドのネットへ綺麗に流し込み、リールが試合を振り出しに戻す。

上田の復帰後初ゴールで勢いに乗ったリールは65分に追加点。GKエゼルのスローを起点にカウンターを発動し、アンドレのスルーパスに抜け出したイーサン・エムバペがGKウルビヒと1対1の決定機を迎える。シュートは左ポストを叩いたが、跳ね返ったボールが懸命に戻ったパヴロヴィッチに当たってゴールへ。わずか3分間で逆転に成功した。

立て続けに失点したバイエルンはその後も攻守のバランスを欠き、度々リールのカウンターを浴びる。76分にはジャマル・ムシアラとルイス・ディアスを投入したが、同点ゴールを奪うまでには至らず。試合は2－1で終了し、リールが今大会初白星を挙げた。

次節、リールは12月9日にアウェイでシュトゥットガルト（ドイツ）、バイエルンは8日にホームでスラヴィア・プラハ（チェコ）と対戦する。

【スコア】

リール 2－1 バイエルン

【得点者】

0－1 15分 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン）

1－1 62分 上田綺世（リール）

2－1 65分 アレクサンダル・パヴロヴィッチ（オウンゴール／リール）

【ゴール動画】日本代表エースがバイエルン相手に見せた冷静沈着なフィニッシュ！