チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、スポルティング（ポルトガル）とマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）が対戦した。

プレミアリーグで降格圏に低迷するマンチェスター・ユナイテッド。3シーズンぶりに参戦したCLでは初戦でサバフ（アゼルバイジャン）に快勝した後、アトレティコ・マドリード（スペイン）とコモ（イタリア）に連敗したが、前節はローマ（イタリア）相手に劇的逆転勝利を飾り、星を五分に戻している。連勝とマウリシオ・ポチェッティーノ体制での初白星を目指す今節は、ここまで3勝1敗と好スタートを切ったスポルティングのホームに乗り込んだ。

立ち上がりから一進一退の攻防が続く中、30分前後に試合が大きく動く。まずは29分、セルジ・アルティミラの浮き玉パスを受けたジェニー・カタモがボックス内で仕掛け、リサンドロ・マルティネスとの接触によりスポルティングがPKを獲得。しかし、ルイス・スアレスのキックはマンチェスター・ユナイテッドのGKセンヌ・ラメンスにコースを読まれ、先制点のチャンスを逃した。

ところが、スポルティングは31分にもPKを獲得する。左サイドで高い位置を取ったマクシミリアーノ・アラウホがロングフィードを受けてヌサイル・マズラウィの背後へ抜け出すと、距離を詰めたGKラメンスとボックス内で接触。再びキッカーを務めたL・スアレスが今度は冷静にゴール左隅へ沈め、先制に成功した。

1点ビハインドで前半を終えたマンチェスター・ユナイテッドだが、後半開始早々に試合をひっくり返す。まずは47分、ブルーノ・フェルナンデスが左サイドのタッチライン際からワンタッチで斜め前方へ送ると、相手と入れ替わったL・マルティネスがボックス内で倒されPKを獲得。これを古巣対戦のB・フェルナンデスが冷静に沈めて試合を振り出しに戻す。

さらに50分にはB・フェルナンデスがボックス外から思い切ったミドルシュートを放つと、ボールはめくれた芝生によってイレギュラー。GKカイケ・アザリアスも防ぐことができず、わずか2分間で逆転に成功した。

連続失点を喫したスポルティングは、その後なかなか決定機を作れなかったが、80分に相手のミスから試合を振り出しに戻す。ゴール前に高く上がったボールを GKラメンスが掴み損ねると、L・スアレスが難しい体勢からオーバーヘッドを叩き込んでネットを揺らした。

終盤にはユーリ・ティーレマンスの退場によって数的不利になったマンチェスター・ユナイテッドをスポルティングが攻め立てたが、試合は2－2で終了。両チームが勝ち点「1」を分け合った。次節は12月8日に行われ、スポルティングはアウェイでローマ（イタリア）、マンチェスター・ユナイテッドはホームでライプツィヒ（ドイツ）と対戦する。

【スコア】

スポルティング 2－2 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

1－0 33分 ルイス・スアレス（PK／スポルティング）

1－1 48分 ブルーノ・フェルナンデス（PK／マンチェスター・ユナイテッド）

1－2 50分 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

2－2 80分 ルイス・スアレス（スポルティング）

【ハイライト動画】ポチェッティーノ体制の初白星はお預けに…