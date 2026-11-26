ブレイク必至のスター候補を紹介するシリーズ“TOP PROSPECT（有望株）”。今回は、穏やかな語り口の中に熱い闘志を秘めるパラクライミングの高畑圭吾選手です。高校生のときに義足とともに歩む生活を選択し、就職を機に18歳で広島県呉市へ。2023年にパラクライミングと出会うと、持ち前の探究心で頭角を現し、2025年から日本代表として国際大会に参戦。仕事では夜勤もあるジェットエンジンの製造業務に携わりながら、退勤後や週末にジムで壁と向き合う日々を送っています。パラクライミングがロサンゼルス2028パラリンピックの競技に採用されたことを追い風に、世界で戦う若きクライマーの素顔に迫ります。

高畑 圭吾（たかはた・けいご）｜パラクライミング

2002年６月25日生まれ、広島県広島市出身。生まれつき右足の脛骨が欠損しており、左手の指は４本。高１の夏休みに右足を切断。18歳で就職のため瀬戸内海の港町・呉市へ。2023年６月に知人の誘いでパラクライミングを始めると急成長を遂げ、2025年に日本代表入り。同年６月にインスブルック（オーストリア）で行われたワールドカップで国際大会デビュー。2026年、ワールドクライミング・パラシリーズのインスブルック大会で初の決勝進出（８位）を果たす。下肢機能障がいのAL2クラス。IHI所属。

高畑圭吾（以下、高畑）： はい、何でもやってみたいタイプなんです。子どものころは水泳やテニスに親しんだほか、ピアノや習字もやっていて、両親には本当にいろいろ経験させてもらいました。今もいろいろなパラスポーツに挑戦してみたい気持ちはありますが、競技としてはクライミング以外に考えられないくらい夢中ですね。

高畑： アンプティサッカーを少しやっていたときに、そこでたまたまパラクライミングに関わりのある方に誘ってもらったのがきっかけです。「どうせ本格的にやるならパラリンピック競技がいいな」と思っていた時期でもあったので、「やってみたいな」と思ってジムに行ってみたら、アトラクションみたいに高く登る感覚が楽しくてすぐにハマりました。

高畑： 自分の体一つで壁に登るところですね。「いかに自分が強くなるか」を突き詰めるところが面白いです。チームスポーツだとたとえばミスをすると周りに申し訳なくなってしまうし、全部自分の責任で完結する個人競技の方が性に合っていますね。それにジムごとに壁もホールドも課題も全然違うので、遠征で「行きたかったジム」に登りに行くのも楽しみの一つです。

高畑： みんなライバルなんですけど、「敵は壁」という感覚なんです。練習でも大会でもみんなで教え合って、応援し合います。海外の選手も日本語で「ガンバ」って声をかけてくれるんですよ。同じクラスの第一人者で、動画を見て「すごい！」と憧れた結城周平さんもその一人です。海外でも人気が高い先輩なんですけど、「ここはこうやった方がよかったよ」と気さくにアドバイスをくれたりして、本当に温かい世界ですね。

高畑： 工場で顕微鏡をのぞくような細かい作業を終えたあと、車で１時間かけて広島県府中町の「クライムセンターCERO」へ通う日もあります。オーナーの中野稔さんはリードとボルダーの元日本代表で、僕専用の課題を作ってくれたり、いろいろと指導してくれたりするんです。２週間の昼勤のあとに１週間の夜勤があるシフトなので、夜勤の週は仕事明けに呉の無人ジムで２、３時間登ってから寝ることもあります。ただ、昼夜逆転の生活に慣れているおかげで、海外遠征に行っても時差ボケはほとんど食らいません（笑）。今は寮生活なんですが、もうすぐ寮が閉鎖して引っ越すことになるので、元大工の父に頼んで新居に懸垂バーや小さな壁を作ってもらおうと思っています。残業でジムに行けない日も、トレーニングできるようにしたいですね。

高畑： 2025年に日本代表になった当初は、有給休暇と自費で海外大会に行こうとしていました。でも会社に相談したところ、社内規定まで新しく作って遠征を「出張扱い」にし、移動費も支援してもらえるようになったんです。前例がない中で周囲の方々が本社にかけ合ってくださって、本当に感謝しています。背中を押してもらえる分、「結果を残したい」と気合いも入りますね。

高畑： 最初は日常用の重い義足で登っていたんですが、今は山口県宇部市にある大坪義肢製作所で作ってもらった３代目の競技用義足を使っています。カーボン素材などでどんどん軽量化して、約２㎏まで軽くなりました。足部も左足より小さく作っているので、小さなホールドにも置きやすく、ロープも引っかかりにくいんです。同クラスの選手は義足をつけないスタイルや棒状の義足を使う人もいますが、僕の義足はつま先があるので、ホールドに足を引っかける動きができます。この義足の使い方が大きな武器なので、もっと磨いていきたいですね。

高畑： 予選の２本目でうまく義足を使って高度を稼げて決勝に残れたのは自信になりました。一方で、高いところまで行くと持久力不足で落ちてしまう課題も見つかったので、登る量を増やしてフィジカルを強化しているところです。

高畑： 大会や練習の動画を撮って、「次はこうしよう」と研究したりしています。会社の休憩時間に見返すこともありますね。大切にしている言葉は「初心忘るべからず」。競技に慣れてマンネリ化してしまうと、最初の頃の純粋に楽しい気持ちや基本的な意識を忘れがちになるので、いつも思い出すようにしています。

高畑： パラクライミングがロサンゼルス大会の競技になり、僕のクラス（AL2）が実施されることが決まったときは、本当に「よし！」という気持ちでした。まずは2027年の世界選手権でしっかり決勝に残ること、そしてロサンゼルス大会の出場権を得ることが目標です。パラクライミングはいろいろな登り方のスタイルがあり、観戦していてもすごく面白い競技だと思います。これからも長く続けてどんどん結果を残していくので、ぜひ注目してください！

text by Asuka Senaga

photo by Hiroaki Yoda