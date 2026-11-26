チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、サバフ（アゼルバイジャン）とバルセロナ（スペイン）が対戦した。

12シーズンぶりの欧州制覇を目指すバルセロナは、フェイエノールト（オランダ）、ガラタサライ（トルコ）に快勝して連勝発進。第3節で王者パリ・サンジェルマン（フランス）に敗れたが、前節はアストン・ヴィラ（イングランド）の日本代表GK鈴木彩艶から3ゴールを奪い、仕切り直しの1勝を挙げている。今節はCL初出場にして、ここまで1勝3敗のサバフのホームに乗り込んだ。

10番を背負うラミン・ヤマルを予防措置で欠く中、徐々に圧力を強めていくバルセロナは21分、クリアミスに反応したペドリがボックス外から強烈なダイレクトボレーでゴールを狙う。一方、ボールを握られる時間が続くサバフは27分にCKからチャンスを迎え、イヴァン・レピニツァのシュートがクロスバーを直撃。バルセロナが主導権を握りながらも、サバフも悪くない入りを見せる。

それでも31分にバルセロナが先制。左サイドで起点を作り、楔の縦パスを受けたガブリエウ・ジェズスが素早く逆サイドのカリム・アデイェミへと展開する。縦への突破からゴール前へ折り返すと、速いクロスを相手GKが弾き切れず、こぼれ球をアンソニー・ゴードンが難なく押し込んだ。その直後にも速攻からゴードンがネットを揺らしたが、オフサイドで追加点は認められず。前半は0－1で終了した。

後半開始早々の51分、右サイドで相手DFの背後を取ったアデイェミが中央へ折り返し、ジェズスがボックス内での細かいタッチのドリブルからシュートを放つ。GKが弾いたところをゴードンが押し込み、バルセロナに貴重な追加点。さらにその4分後には右から左へのサイドチェンジから、内側を駆け上がったアレハンドロ・バルデへスルーパスが渡り、グラウンダーの折り返しをアデイェミが難なく押し込んでリードを広げた。

畳み掛けるバルセロナは60分、フェルミン・ロペスの左CKにジュール・クンデが飛び込み、こぼれ球をジェズスが押し込み4点差に。一方のサバフも63分にショートカウンターからジョイ・ランス・ミケルスがネットを揺らして一矢報いる。

その後は互いに選手を入れ替えつつ、3点差のまま時計の針が進んでいく。80分にはバルセロナが見事なプレス回避からチャンスを作ったが、アデイェミのシュートは惜しくもクロスバー直撃。対するサバフも何度かあったチャンスを決め切れず、試合は1－4で終了した。次節は12月8日に行われ、サバフはアウェイでビジャレアル（スペイン）、バルセロナはホームでマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦する。

【スコア】

サバフ 1－4 バルセロナ

【得点者】

0－1 31分 アンソニー・ゴードン（バルセロナ）

0－2 51分 アンソニー・ゴードン（バルセロナ）

0－3 55分 カリム・アデイェミ（バルセロナ）

0－4 60分 ガブリエウ・ジェズス（バルセロナ）

1－4 63分 ジョイ・ランス・ミケルス（サバフ）

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