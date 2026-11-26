ビスク……なんと甘美な響きか。語感だけで、もうウマい。食べるまでもなく、ウマい。いや、食べるけども。

2026年最後を飾る期間限定メニューがココスから登場する。その名も、「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」である。……いやいや、絶対ウマいじゃん。食べるまでもなくウマいでしょ。食べるけども。

ということでクリスマスシーズンにぴったりのこのメニュー、一足先に食べてきたぞ～!

ココス「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」を実食

ココスの看板メニューのひとつ、「包み焼きハンバーグ」。ご存知、ホイルを開けた瞬間に広がる香りと、ぐつぐつ煮立つ熱々の特製ソースが魅力の絶品飯である。その特別アレンジメニューが「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」だ。赤いホイルに包まれた状態で運ばれてきたぞっ!

さあ、ホイルにナイフを入れて、いざ開封ッ!

そうして中から現れたのは……

ビスクソースにたっぷりと浸かったハンバーグと、色鮮やかな魚介や野菜たち。うぉぉぉ、なんちゅう豪華さ! ……あっ、なんか海老のいい香りがさっそく立ち上ってきたぞ? 震えるほど食欲を刺激してくるじゃないの……。

ふふふ、ソフトシェルシュリンプもしっかり鎮座していらっしゃる。……さて、まずは素直に主役のハンバーグからいっちゃいましょうか。いただきます!

……ええっ……ヤッバ……!!!! なにこれ、めちゃくちゃうめぇ……!!!! ビスクソースがハンパじゃない! マジで濃厚! 海老の旨みがギュッと凝縮されており、生クリームのコクとトマトの程よい酸味が絶妙に調和している。クリーミーで奥深く、それでいて魚介の風味がしっかりと感じられる。

そこにジューシーなハンバーグの旨味が重なっていくのだから、もはや語彙力が崩壊するレベル。肉の旨みとビスクの濃厚な味わいが互いを引き立て、ひと口だけでも尋常じゃない満足感だ。アスパラのほどよい食感とみずみずしさが濃厚なソースによく合うし、小海老もビスクの旨みをさらに盛り上げてくれる。どこを食べても魚介の風味が楽しめるのがうれしい!

そして、いよいよ本命のソフトシェルシュリンプである。殻ごと食べられるこちらは、香ばしさとぷりぷりした食感が魅力。ビスクソースをたっぷり絡めて、ハンバーグと一緒に頬張ってみると……

うおおおおおーーーッ! こっ、これは……うっ、ウマすぎる……!! これもう、ウマさの限界を突破しているだろ……!!

海老そのものの旨みと、ソースに溶け込んだ海老の旨みが重なり合い、口の中が海老祭り状態。ハンバーグの肉汁も加わって、旨みの相乗効果がとんでもないことになっている! ソフトシェルシュリンプのプリプリ食感も完璧! 殻もめちゃくちゃ柔らかいので全然邪魔にならず、海老の弾力とハンバーグの肉感を存分に楽しめる。

……さて、ここで忘れてはいけないのがライスの存在だ。ガチで今さら言うまでもないが、この濃厚なビスクソース、絶対にライスと合うに決まっているもんね。ハンバーグや魚介とともに、ソースをたっぷりすくってライスと一緒に食べてみると……

昇・天ッ! 海老の旨み、生クリームのコク、トマトの甘みが一体となったソースがライスに絡み、これがもう……最・高ッ! おかずとしてのハンバーグを楽しむのはもちろん、ソースそのものを主役にしてライスを食べ進められる。むしろ、最後の一滴まで残したくないほどだ。

さらに、ムール貝という名脇役によって贅沢感もますますアップ。魚介の旨みを楽しみながら、クリスマスらしい特別感まで味わえてしまう。あくまでハンバーグが主役なのに、いつの間にか豪華なシーフード料理まで堪能しているような気分に。なんというプレミアム感……!

いやぁ……スゴい。感嘆。最初から最後まで満足度が高い。ココスの包み焼きハンバーグの魅力を、魚介の旨みでさらに引き上げたような仕上がり。「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」。2026年を締めくくる、まさにラスボス級の逸品である。

海老の旨みをこれでもかと堪能できる「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」。これはもう、見かけたら絶対に食べてほしい。そしてパンorライスで迷ったら、どうぞライスをお試しあれ!