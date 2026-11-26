NTT東日本神奈川グループは、10月29日に神奈川県海老名市の同社施設において、災害時の通信サービス復旧を想定した「2026年度 NTT東日本神奈川グループ実働訓練」を実施した。

同訓練は、災害発生時の通信サービス復旧に向けた各種オペレーションの確認・習熟を目的としたもの。今回は大型台風による被害を想定し、自治体との情報共有を担うリエゾン隊の派遣、被災者からの相談を受け付ける「お困りごと受付隊」の設置、Starlinkなどを活用した代替通信環境の構築といった訓練が行われた。本稿では、その様子を紹介する。

大型台風による通信障害を想定した実働訓練

近年、自然災害が頻発化・激甚化する一方、神奈川県では大規模な被害が発生するケースが比較的少なく、NTT東日本神奈川グループでも人員や災害対策機器を被災現場に投入する機会は限られていたという。

そこで同グループでは、災害発生時の対応をシミュレーションする図上訓練に加え、設備復旧や災害対策機器の取り扱い、各班の連携などを実際に確認する「実働訓練」を定期的に実施している。

今回の訓練では、大型で強い台風の上陸により、倒木による電柱の倒壊や河川の氾濫、停電、浸水被害が発生した状況を想定。浸水していない地域でも携帯電話やインターネット、固定電話が利用できず、通信孤立が発生しているという設定のもと、各種訓練が行われた。

リエゾン隊の派遣

リエゾンとは、簡単に言えば被災した自治体とのパイプ役のこと。災害が発生した際、要請があった自治体へ赴き、通信の被害状況や対応状況を共有するのが主な役割。

今回は、まず被災した自治体にリエゾン派遣を打診し、要請があった自治体にリエゾンを派遣した場面を想定して訓練が行われた。通信サービスの被害状況や復旧状況を正確に伝達して、道路啓開状況や電力復旧状況について情報収集し、自治体の要望を本部に伝えることなどが訓練の目標だ。

リエゾン訓練の様子

お困りごと受付隊の設置

災害時には利用者からの問い合わせが多くあるため、地域のコミュニティセンターやホールの一角などを借りてブースを設置し、通信に関わる相談などを受ける「お困りごと受付隊」を用意することがある。今回は、そのオペレーションを確認する訓練も行われた。

大規模停電になった場合は電源確保が難しくなるため、ブースにはポータブル電源も用意。相談に訪れた利用者がスマートフォンなどを充電できるようにもなっていた。

また、通信機能を搭載したタブレットも用意されており、担当部署との連絡や情報収集などができる環境も整えられていた。

お困りごと受付隊訓練の様子

お困りごと受付窓口に設置されていたポータブル電源

総務厚生班による受援拠点の確認

台風通過から1週間が経過し、他県から20班の故障修理支援を受け入れることになった場面を想定して、受援拠点の生活環境を確認する訓練も行われた。

大規模災害が発生した場合、宿泊施設やスーパーなども被災している可能性があるため、受援拠点には寝袋や生活用品などを用意しておく必要がある。今回の訓練では、支援者を受け入れる際に必要なものや、急な要望があった場合の手配方法などを確認した。

受援拠点確認訓練の様子

Starlinkなどによる代替通信環境の構築

通信サービスを復旧するには、倒壊した電柱を立て直したり、断線したケーブルを再接続したりする必要がある。しかし、こうした作業には一定の時間がかかるため、災害時には応急措置として代替通信環境を構築する場合がある。

今回の訓練では、通信が途絶えた地域の集会所を想定し、電話用のPUE（ポータブル衛星通信システム）とインターネット用の衛星通信サービス「Starlink」を設置する手順を確認した。

また、会場ではNTTドコモCS神奈川支店が、狭い道路にも進入しやすい軽自動車ベースの移動基地局車を紹介した。車両には最大20台を同時に充電できるUSB PD対応急速充電器も備えられており、被災者がスマートフォンを充電できるようになっていた。

NTTドコモCS神奈川支店が紹介した軽自動車ベースの移動基地局車

バイク・ドローン隊の出動

大規模災害の際は、交通渋滞などにより四輪車両ではスムーズな対応が取れない場合がある。そこで活躍するのが、オフロードバイクを利用して現地調査や物品搬送、社員の安否確認などを迅速に行うバイク隊だ。

また、NTT東日本グループでは2012年からドローンを活用しており、現在は平時の設備点検業務の効率化や、災害発生時の被災状況の把握などに取り組んでいる。

具体的には、インフラ設備の点検用ドローンとして「Skydio2＋」を使って橋梁や鉄塔設備の4K画質の映像データを取得し、AI技術を用いてその劣化状況などを診断しているとのこと。

同機は本体に装備された6つのカメラとAI技術により障害物を回避する機能を搭載しており、狭小空間の飛行や壁面の撮影などがしやすいのが特徴。ただし防水対応でないため雨天時の飛行はできない。あいにく、取材時は雨が降っていたため実際に稼働している状態を見ることはできなかったが、NTT東日本グループでは雨天や夜間などの特殊な環境でも飛ばせるドローンも所有しており、状況に応じて使い分けているという。

バイク隊の訓練の様子

災害に強い街づくりに向けたソリューションの展示も

このほか、今回の訓練では災害に強く、安心して暮らせる街づくりに向けたソリューションとして、1km程度の長距離でも1Mbps前後の伝送が可能な「Wi-Fi HaLow」、スマートフォンを利用したIP無線サービス「Buddycom」などの紹介も行われた。

災害に強い街づくりに向けた各種ソリューションも紹介された

訓練終了後の閉会式では、NTT東日本 執行役員 神奈川事業部長の相原朋子氏が各班の訓練を講評した。相原氏は、実際に体を動かすことで得られた気づきを今後に生かしてほしいと述べ、「これを機に、ぜひ皆さんのスキルを磨いていただき、有事に一緒に連携して対応していけるようにしたいと思います」と呼びかけた。

NTT東日本 執行役員 神奈川事業部長 相原朋子氏

閉会式の様子

災害対応力の維持・向上を目指して実働訓練に取り組む

今回の実働訓練を実施した背景や狙いについて、NTT東日本 神奈川事業部 設備部 災害対策室 室長の鈴木茂夫氏に話を聞いた。

NTT東日本 神奈川事業部 設備部 災害対策室 室長 鈴木茂夫氏

「自然災害が発生したとき、一刻も早く被害状況を確認し、安全を確保しながら復旧活動をしていくことがわれわれに求められている使命です。そのために今年は夏頃に机上でシミュレーションなどを行う図上訓練を行いました。しかし、災害対策機器の扱いや他班との連携など実際に行動してみないと分からない部分もあります。そこで、図上訓練に加えて実働訓練を行い、各班が連携して災害に対応できるかを確認するとともに、改善点や課題を洗い出しています」（鈴木氏）

今回のような実働訓練は年1回ほどの頻度で実施しているそうだが、災害対応力を高める取り組み自体は普段から行っているという。

「近年、台風をはじめ自然災害の激甚化・広域化・長期化が顕著になってきています。神奈川でも2026年9月に発生した台風25号では三浦半島に大きな被害がありました。しかし、われわれが経験したことのないような被害も存在します。そうした災害を経験した人から知見を得て、体制づくりや訓練に反映し、災害対応力の維持・向上に取り組んでいます」（鈴木氏）

もっとも、最近は想定外の豪雨などで甚大な被害が出るケースもあり、これまでのマニュアル通りにはいかない場面も増えてきているとのこと。

「そうした事態を想定内に収めるため、現在の状況に合わせてマニュアルや災害時の体制を見直す取り組みにも着手しています。同時に避難生活を送られているお客様にご不便をかけないよう、ニーズに合わせて新しい技術を積極的に取り入れることも行っています」（鈴木氏）

その一例が、今回の訓練でも活用されたドローンやStarlinkなどだ。

「当社は、お客様の暮らしや地域を通信サービスで支え、“つなぐ”ことを使命と考えています。そのため平時から訓練を重ねて、万一災害が発生したときには安全を最優先に一日でも早い通信設備の復旧に全力で取り組んでいます。近年、自然災害が激甚化・頻発化・広域化・長期化していますが、そういった私たちを取り巻く環境の変化に対応するため、今回のような実働訓練や新しい技術を取り入れることで災害対応力の向上を図っています。今後もさらなる研鑽に努めてまいりたいと思います」（鈴木氏）