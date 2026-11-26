将来を考えている恋人と金銭感覚が合わないと感じると、「このまま結婚して大丈夫かな…」と不安になってしまう人も多いのではないでしょうか。この記事では、金銭感覚が合わないと起こりやすい問題や、合わない相手と上手く付き合う方法、結婚前に確認しておきたいお金のことについて解説します。

金銭感覚が合わないと起こりやすい問題

まずは、金銭感覚が合わないことで起こりやすい問題について解説します。

相手のお金の使い方にイライラする

お金の使い方が違う相手と一緒にいると、何気ない行動にイライラすることがあります。相手のお金の使い方が理解できないときも、逆に自分が理解してもらえないときも、ストレスを感じるものです。

どちらか一方に不満がたまる

お金の負担に偏りがあると、多く負担しているほうに不満がたまりやすくなります。金額の大小にかかわらず、負担が偏っていることや相手への配慮が感じられないことに不満を感じるでしょう。

ケンカが増える

金銭感覚の違いは、ケンカのきっかけにもなります。外食の予算や旅行先の選び方、買い物の頻度などで感情的になってしまうことも少なくありません。

将来の生活をイメージしにくくなる

自分は結婚資金や住宅購入のために貯金したいのに、相手は今の生活を楽しむためにお金を使いたいと考えている場合など、将来に向けた計画が違えば、予定を立てるのが難しくなるでしょう。

結婚後に家計管理で揉める

結婚すると生活費や貯金、住宅費など、ふたりで考えなければならないお金の問題が増えます。恋人でいるうちは問題が起きなくても、結婚後にこうしたお金をめぐって揉める可能性があるでしょう。

金銭感覚が合わない相手と上手く付き合う方法

金銭感覚が合わないからといって、必ずしも上手くいかないわけではありません。ここでは、価値観が異なる相手と良好な関係を築くためのポイントを解説します。

お互いのお金の使い方を否定しない

金銭感覚が違う相手と付き合うときは、自分の価値観だけを基準にして相手のお金の使い方を否定しないことです。お互いの価値観を尊重しながら、譲れない部分については否定するのではなく話し合いましょう。

「何にいくら使うか」を話し合う

お金の使い方に違いがある場合は、具体的な金額や予算について話し合うと、すれ違いを防ぎやすくなります。収入や生活状況によって無理なく使える金額は異なるので、それぞれの経済状況を踏まえて相談することが大切です。

共通のルールを決める

お金に関するルールをあらかじめ決めておくことも、金銭感覚の違いによるトラブルを防ぐ方法のひとつです。最初から完璧なルールを作るのではなく、実際に付き合うなかで不都合があれば、その都度見直していくといいでしょう。

それぞれが自由に使えるお金を確保する

金銭感覚の違いによるストレスを減らすには、お互いが自由に使えるお金を確保することも有効です。生活費や貯金に必要なお金を確保したうえで、残ったお金をそれぞれの自由費にすると、相手のお金の使い方を細かく気にせず自分の楽しみも大切にできます。

結婚前に確認しておきたいお金のこと

次に、結婚前に確認しておきたいお金のことをあらためて考えてみましょう。

収入と貯金

結婚前には、お互いの収入や貯金について、できる範囲で共有しておきましょう。収入は生活費の負担や貯金の計画に関わるため、結婚後の暮らしを考えるうえで重要な情報です。

借金やローン

奨学金の返済やマイカーローン、カードローンなど、借り入れにはさまざまなものがあり、返済額や期間によって家計への影響も異なります。借り入れの内容や残高、毎月の返済額を把握し、今後どのように返済していくのかを共有しておきましょう。

生活費の分担

家賃や食費、光熱費など、生活費の分担方法には、収入に関係なく同じ金額を出し合う方法や、収入に応じて負担額を変える方法などがあります。お互いの状況を踏まえ、どちらか一方が無理をしない方法を選ぶことが大切です。

貯金や資産形成の考え方

結婚後の生活を安定させるために、住宅購入や子どもの教育費、老後の生活費など、将来必要になるお金を想定し、目標を設定しておくと計画を立てやすくなります。

子どもや住まいにかけるお金

子どもを持つことを希望するか、どのような教育を受けさせたいか、マイホームを購入したいかなど、将来の希望によって必要な資金は変わります。早い段階でお互いの考えを知っておけば、将来の方向性をすり合わせやすくなるでしょう。

金銭感覚が合わない人とは別れるべき?

お金の使い方は日々の生活に深く関わるため、価値観の違いが大きいと付き合い続けることに不安を感じるのも自然なこと。ここでは、関係を続けるかどうか考える際のポイントを解説します。

「違う」だけなら必ずしも別れる必要はない

金銭感覚に違いがあっても、お互いが納得できる方法を見つけられるなら、関係を続けることは十分に可能です。違いをどう受け止め、折り合いをつけられるかが重要です。

話し合いができるかどうかが重要

自分とは違う考え方を理解しようとしたり、相手の意見を聞いたうえで改善策を考えたりできることは、長く付き合っていくうえで大切な要素です。反対に、お金の話をすると一方的に怒る、相手の意見を聞こうとしない、自分の希望ばかりを押し通すといった場合は注意が必要です。

相手のお金の使い方が生活を圧迫している場合は注意

相手のお金の使い方によって、日々の生活や自分の経済状況に悪影響が出ている場合は、慎重に考える必要があります。生活への影響が続く場合は、今後の関係を見押したほうがいいでしょう。

借金や浪費を隠す人には慎重に

借金や浪費そのものより、それらを隠したり、事実と異なる説明をしたりする行動に注意が必要です。問題を解決するための行動が見られるか、同じことを繰り返さないための対策を考えているかも判断材料になります。

将来の生活に対する考え方が大きく違うなら見直しも

相手の考え方を変えることばかりに期待するのではなく、自分自身がどのような暮らしを望んでいるのかも考えてみましょう。将来への不安や不満が解消されない場合は、別れを検討してもいいかもしれません。

まとめ

お金は日々の暮らしだけでなく、将来の選択にも関わる大切なもの。金銭感覚の違いをきっかけに、お互いの価値観や望む生活について理解を深め、無理なく一緒に歩んでいける関係を築いていきましょう。