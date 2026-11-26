JA共済連宮崎による子育て応援イベント「JA共済presents HAPPYママパパフェス2026」が10月4日、宮崎市のJA・AZMホールで開催された。地域の子育てファミリーが親子で、３世代で楽しめる催しとして第１回が昨年開催され、約3,000人が来場したという本イベント。今年は「第18回 ベストマザー賞2026」タレント部門を受賞した南明奈さんのトークショーが行われ、10年以上連れ添う夫・濱口優さんとの円満っぷりを垣間見せた。

親子・3世代で楽しめる子育て応援イベント

MRT宮崎放送をメディアパートナーにJA共済連宮崎が主催する「HAPPYママパパフェス2026」は、JA共済の認知拡大と子育て世代との接点づくりを目的に昨年から始まったイベント。会場は大ホールを備えたJA・AZMホールの本館と別館、屋外の広場で構成され、終日さまざまなプログラムが実施された。

MCとして本イベントを盛り上げたのは、MRT宮崎放送の番組「つづくさんのどようだよ (^^)」に出演する木村つづくさんと、同局アナウンサーの川島恵さん。木村さんは宮崎県を拠点に活動するフリーパーソナリティ、タレントとして活躍しており、昨年からJA共済アンバサダーも務めている。

500人を収容する本館1階の大ホールでは、JA共済連宮崎が主催する「サマースマイルフォトコンテスト」の表彰式が開催された。同コンテストでは「夏・えがお・子ども」をテーマに、インスタグラムで作品を募集。多くの写真投稿から選ばれた優秀賞５作品と、最優秀賞１作品が表彰式で発表された。

優秀賞５作品の中から栄えある最優秀賞となったのは、「はじめてのお家プール」というタイトルの作品。最優秀作品の賞品として、ブランド牛「宮崎牛」などを提供する「ミヤチク」各店舗やオンラインショップで利用できるミヤチク商品券2万円分が贈呈され、優秀賞の4組にもJCBギフトカード1万円分が贈られた。

育児を頑張る世代がゆっくり過ごしやすい環境づくり

本館2階の各研修室ではスライムやキーホルダーを製作できる6種類のワークショップを展開。川島恵さんによる絵本の読み聞かせも行われ、多くの家族で賑わいを見せていた。

また、飲食可能な屋内休憩スペースなども設けられた別館では「赤ちゃんハイハイレース」を開催。脇目も振らずゴールラインへ突き進んだり、スタート地点で号泣してしまったり。それぞれの個性を持つレース参加者たちと、あの手この手で我が子を呼び寄せるママ・パパの姿が印象的だった。

「乳児も来やすいように、授乳室やおむつ替えスペース、ベビーカー置き場を用意するなど、頑張るパパとママを応援するというコンセプトのもと、快適に過ごしやすい環境づくりを心がけています」とは、JA共済連宮崎事業企画部 DI・広報戦略課課長の甲斐龍一さん。

「普段から子育てを頑張る親御さんにゆっくり過ごしてもらいたいという思いから、今年はヘッドマッサージ／ハンドマッサージのどちらかを10分間無料で体験できるブースも初めて用意しました」

屋外のイベント広場では11時台・13時台に先着200食限定（各回）の宮崎牛と宮崎ブランドポークのふるまいが行われ、食育PRブースでの加工品販売やミル子（模型の牛）の乳搾り体験も実施。JAグループの安心安全な地産品や食材が多く提供された。

「やはり子育て世代は、お子さんと一緒に外出して楽しめる場所や機会を探している方々が多く、昨年は『無料で参加できるイベントはとても助かります』『親も一緒に楽しめました』というお声も多くいただきました。こうしたイベントを通じて、子育て中の方々を応援できることは我々にとっても幸せなことだと思っています」（甲斐龍一さん）

あっきーな流、夫婦円満の心得とは？

昨年は藤本美貴さんと品川庄司さんによるトークショーが行われた「HAPPYママパパフェス」。今年は南明奈さんがトークショーのゲストとして登場し、本イベントを締め括った。

宮崎を訪れるのは10年以上ぶりという南さんは、お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優さんと2018年に結婚。2022年に男児を出産し、現在は育児と仕事を両立しながら活躍の場を広げ、「第18回 ベストマザー賞2026」タレント部門を受賞した。

南さんは「夜泣きやイヤイヤ期も3歳半ぐらいから少し落ち着いたんですけど、今は“なぜなぜ期”がちょっと大変。2言目には『なんで？』と言われます。記憶力もすごいから嘘を言わないように気をつけています」と5年目に突入した子育て生活を振り返り、仕事と子育ての両立の難しさを語った。

「優さんのご両親は大阪にいらっしゃるし、私の両親もまだ働いているので、お仕事のスケジュールは優さんと２人で常に調整しています。お仕事のお話をいただいても、お互い、相手の仕事が先に入っていたらお断りしなくちゃいけないので」

ただ、育児には夫・濱口さんも積極的に関わりたいタイプらしく、基本的に現在は夫婦２人で子ども中心の生活を送っているようだ。

「だから、ちょっと効率悪いところもあると思います。寝かしつけも３人でお布団に行くし、いま通っているスクールの送り迎えも２人で行くので。家族が揃う休日も子どもが外に行きたがるのでアクティブにならざるを得ないというか。なので、今日みたいなイベントは嬉しいですよね。私も子どもと出かけるイベントはよく調べています」

今年8月にはYouTubeでゲームチャンネル「まさるとあきなのゲーム時間」を始めるなど、夫婦仲の良さで知られる南明奈さん・濱口優さん夫婦。来場者からのパートナーとのケンカに関する質問には、次のように答えていた。

「一緒になって13年になるんですけど、ケンカが本当にないんです。やっぱり気をつけていることがあって、お互いイライラしてきて喧嘩になりそうな時は言葉を１回飲み込んで寝るようにしています。1回寝ると『何であんなことでイラっとしたのかな？』という場合もあるし、やっぱり引っかかるという時も感情的にならず、落ち着いて相手に伝えられるので」

最後はサイン色紙が当たる全員参加のじゃんけん大会も行い、「大変なことも多いですけど、ほどほどに頑張りながら皆さん一緒に子育てを楽しみましょう」と、エールを送ったあっきーな。

去り際には「宮崎の皆さんが本当にあたたかくて、10年と言わず宮崎にまた来たいです。この間、優さんも宮崎のお仕事から帰ってきて、「ごはんも雰囲気も最高」とおすすめしていたので、家族旅行でお邪魔するかもしれません」とも話していた。