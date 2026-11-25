現地時間11月24日（現地時間25日）、阪神からポスティングシステムを利用していた佐藤輝明がカブスと6年総額1億2000万ドルの契約を結んだことが報じられた。鈴木誠也の後釜として外野両翼で起用される見込みで、デビューすれば球団11人目の日本人選手となる。
西武からポスティングシステムを利用していた平良海馬もMLB移籍を実現させ、ブルージェイズと5年総額8000万ドルで契約合意。日本人選手のブルージェイズ入団は2年連続となり、岡本和真とコンビでワールドシリーズ制覇を目指す。
▼ オリオールズ
フレディ・ペラルタ投手と5年総額1億2500万ドルで契約合意
▼ ブルージェイズ
平良海馬と5年総額8000万ドルで契約合意
▼ ガーディアンズ
クリス・ブービック投手と1年1750万ドルで契約合意か
▼ ホワイトソックス
タイロン・テイラー外野手と2年総額1700万ドルで契約合意か
▼ タイガース
金河成内野手と1年500万ドルで契約合意か
▼ メッツ
今永昇太、マイケル・キングら先発投手の補強に興味
▼ カブス
佐藤輝明と6年総額1億2000万ドルで契約合意
▼ レッズ
タイラー・スティーブンソン捕手と3年総額3000万ドルで再契約か