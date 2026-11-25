オリックスの西川龍馬選手が、中学生まで育った大阪市港区の港警察署の1日警察署長を務める。11月中旬には、来春で廃校になる出身中学を同級生らと訪れるなど、球界を代表する選手になっても地元を大事にして「ミナトクダンシ」を実践している。

「普通に声がかかったんで。（港区を大事にする？）そうですね、地元は好きなんで」。大阪・舞洲の球団施設で西川が1日警察署長就任の経緯を説明した。

西川は大阪府出身。大阪市港区で中学まで過ごした。敦賀気比高（福井県敦賀市）に進学後、社会人野球の王子製紙（愛知県春日井市）入り。2015年ドラフト5位で広島に入団、国内フリーエージェント（FA）権を行使し24年からオリックスに移籍した。移籍3年目の今季は、全143試合に出場し、155安打を放ち最多安打のタイトルを獲得した。

球界を代表する選手の西川だが、素顔は飾らぬ性格で地元愛が強い。ニックネームのユニホームで出場する25、26年の「Bsオリっこデー」では、「ミナトクダンシ」「ミナトクダンシ2」を背中のネームに選んだ。華やかな生活を送るイメージの「港区男子」とは対照的に、住民同士の交流が盛んな下町のイメージが強い港区を誇り、広く知ってもらおうという意識もあったのだろう。

出身の築港中学校は、来春で閉校される。1978年4月、港中学校の過大規模解消のため開校したが、生徒減少のため50年近い歴史の幕を閉じる。11月15日には卒業生を対象に「校舎開放」が行われ、あいにくの雨の中、西川も姿を見せた。西村有里校長によると「地域の方から、来るかもしれないと聞いておりました。ちょうど二階でお会いしたのですが、数人の方と校舎内を回って図書室の卒業アルバムなども見ていただいたようです」。西村校長が教頭時代の創立40周年にも西川から赤い花束が贈られ、訪問してくれたという。

西川は12月1日に府警港署の「1日警察署長」を務める。大阪府警本部のホームページによると、歳末特別警戒部隊発足式に出席し、犯罪や交通事故の防止などを呼びかける予定。

「数字を見たらわかるでしょ。タイトルはおまけみたいなものですから。大きなけがなかったことが、一番ですね」と今季の成績自体には納得していないといい、12年目のシーズンに向け強い体作りを主眼に連日、トレーニングに励む西川。4年ぶりの優勝で大阪を沸かせるためにも「ミナトクダンシ」の活躍は欠かせない。

取材・文＝北野正樹