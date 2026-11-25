AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、ガンバ大阪（日本）とポートFC（タイ）が対戦した。

J1リーグでは降格圏に低迷しているG大阪だが、ACLEではここまで2勝2分と開幕から無敗を維持。リーグフェーズの半分を終えた時点でヴィッセル神戸、鹿島アントラーズに次ぐ3位につけている。3試合ぶりの勝利を目指す今節は、ここまで1勝3敗のポートFCとホームで対戦した。

序盤からG大阪がボールを保持し、ポートFCを押し込む展開が続く。17分には敵陣右サイドでの細かいパス交換から山下諒也がファーサイドへ絶妙なクロスを送り、フリーで走り込んだ食野亮太郎が合わせるもシュートは枠の外へ。決定機を生かすことができない。

その後もポートFCに攻撃の機会を与えず、圧力を強めていくG大阪。サイドを起点にチャンスを作り続ける中、38分には右コーナーキックのこぼれ球を拾った中野伸哉がボックス内で左足を振り抜くも、枠を捉えた低く鋭いシュートは相手DFがライン上でブロック。得点を奪えず、スコアレスで前半を終えた。

後半も攻め続けるG大阪だが、ラストパスのズレやフィニッシュの精度を欠く場面が目立ち、無得点のまま時計の針が進んでいく。それでも71分、こぼれ球にいち早く反応した鈴木徳真からボックス内右の山下へボールが渡り、中央へ柔らかいクロスを供給。ニアサイドに陣取っていた土信田悠生が頭でゴール左下隅へ流し込み、ようやくスコアを動かした。

その後は一時ポートFCの反撃を受けたG大阪だったが、GK一森純の好セーブもあり得点は許さず。90＋6分にはカウンターからデニス・ヒュメットが貴重な追加点を挙げ、2－0で勝利した。G大阪にとってはACLEで3試合ぶりの白星となっている。

次節は12月2日に行われ、G大阪はアウェイで全北現代モータース（韓国）、ポートFCはホームで鹿島アントラーズと対戦する。

【スコア】

ガンバ大阪 2－0 ポートFC

【得点者】

1－0 71分 土信田悠生（ガンバ大阪）

2－0 90＋6分 デニス・ヒュメット（ガンバ大阪）