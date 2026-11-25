広島東洋カープは25日、森翔平投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。

森は鳥取商高、関西大、三菱重工Westを経て、2021年ドラフト2位で広島に入団。177センチ、86キロの左投左打で、プロ1年目から一軍のマウンドを経験した。

昨季は自己最多となる23試合に登板し、132回を投げて7勝8敗、32四球、101奪三振、54失点、52自責点、防御率3.55を記録。プロ初完封勝利も挙げるなど、先発ローテーションの一角として飛躍した。

さらなる活躍が期待された今季は開幕ローテーション入りを果たしたものの、序盤にけがで戦列を離れた。復帰後も先発として登板を重ねたが、前年ほど勝ち星を伸ばすことはできず、シーズン終盤には救援での起用も経験した。

シーズンでは19試合に登板し、94回を投げて3勝6敗、28四球、79奪三振、38失点、37自責点、防御率3.54。投球回は前年から減少した一方、防御率は前年とほぼ変わらない数字を残した。

契約更改後には球団公式を通じて、「今シーズンは序盤にけがで離脱し、昨年よりも投球回数を伸ばすことができず、思うようなシーズンにはなりませんでした。」と振り返った。

続けて「今シーズンを通して、平均球速を上げることや、長いイニングを投げ切る体力など、改めて課題を感じました。

また、終盤に失点する場面も多かったので、試合の流れの中で気持ちを切り替えることや、体のレベルアップにも取り組んでいきたいです。配球面についても、実戦経験を重ねながら、もっと自分のものにしていきたいと思います。」と課題に言及。

来季についても「今回、球団からはローテーションを守り、規定投球回に到達することを期待されていると受け止めています。評価していただいたことをありがたく思いますし、その期待に応えられるよう、来季は自分がチームを引っ張っていくという強い気持ちで臨みたいです。まずは規定投球回の到達を目標に、1年間ローテーションを守り、一軍の舞台で活躍できるよう頑張ります。」と意気込んだ。

プロ6年目となる来季は一年間先発ローテーションを守り抜き、規定投球回到達とさらなる勝ち星の上積みを目指したいところだ。

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