プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2026 supported by リポビタンＤ」が25日に開催され、セ・リーグのMVPに佐藤輝明（阪神）、パ・リーグのMVPに栗原陵矢（ソフトバンク）が選出された。

佐藤輝は今季、143試合に出場して、打率.306、39本塁打、106打点で三冠王、さらに165安打で最多安打に輝くなど、阪神のリーグ連覇の立役者になった。

栗原は12年目の今季、142試合に出場してリーグトップの40本塁打、118打点の活躍で自身初の個人タイトルを手にした。