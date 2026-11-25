プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2026 supported by リポビタンＤ」が25日に開催され、2026年のベストナインを発表した。

受賞選手の一覧は以下の通り

◆ 26年度ベストナイン受賞選手

＜セ・リーグ＞

▼ 投手

髙橋遥人（阪神）☆初受賞

▼ 捕手

坂本誠志郎（阪神）☆2年連続2度目

▼ 一塁手

大山悠輔（阪神）☆2年連続3度目

▼ 二塁手

牧秀悟（DeNA）☆3年ぶり3度目

▼ 三塁手

佐藤輝明（阪神）☆2年連続2度目

▼ 遊撃手

泉口友汰（巨人）☆2年連続2度目

▼ 外野手

森下翔太（阪神）☆2年連続2度目

度会隆輝（DeNA）☆初受賞

細川成也（中日）☆2年ぶり2度目

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＜パ・リーグ＞

▼ 投手

平良海馬（西武）☆初受賞

「ベストナインに選んでいただき、本当にうれしく思います。シーズンを通して失点を少なく抑えられたことは良かったと思いますし、チームメートの守備に助けられた場面も多く、チームワークでいただいた賞だと思っています。これからも、投手としてさらにレベルアップできるよう、日々取り組んでいきたいです」

▼ 捕手

佐藤都志也（ロッテ）☆2年ぶり2度目

「本当に光栄です。ただ、今回の受賞したことに満足はしていません。まだまだ課題や反省点も多いですし、来季は満票で選ばれるような結果を残したいと思っています。ベストナインだけでなく、今後はほかのタイトル獲得も視野に入れていきたいです。打点や最高出塁率なども意識しながら、打率2割8分、ホームラン10本という目標も変わらず掲げて取り組んでいきます。何度でもベストナインに選ばれるよう、また一から精進していきます」

▼ 一塁手

正木智也（ソフトバンク）☆初受賞

▼ 二塁手

牧原大成（ソフトバンク）☆2年連続2度目

▼ 三塁手

栗原陵矢（ソフトバンク）☆2年ぶり2度目

▼ 遊撃手

水野達稀（日本ハム）☆初受賞

▼ 外野手

近藤健介（ソフトバンク）☆2年ぶり4度目

西川史礁（ロッテ）☆初受賞

「球団や家族をはじめ、周囲の方々のサポートがなければ獲得できなかったタイトルだと思うので、感謝の気持ちでいっぱいです。昨年に続き、今年もこの舞台に立つことができ、昨年以上にまた来年も帰ってきたいという思いが強くなりました。来季は首位打者を狙うとともに、今年届かなかった2桁本塁打も目標に、さらに成長していきたいです。また、副キャプテンとして、プレーでチームを引っ張っていけるように頑張ります」

周東佑京（ソフトバンク）☆3年連続3度目

▼ 指名打者

レイエス（日本ハム）☆3年連続3度目