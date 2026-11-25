マンチェスター・シティは不安の残る状態で週末の大一番へ臨むこととなった。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が24日に行われ、マンチェスター・シティはナポリと対戦した。後半開始早々に先制されると、67分にアイユーブ・ブアディの加入後初ゴールで追い付くも、76分に再び失点し、再びリードを許す苦しい展開に。それでも、86分にラヤン・シェルキが起死回生の同点弾を叩き込み、ドローに持ち込んだ。

これで公式戦3試合未勝利となったマンチェスター・シティ。ジョゼップ・グアルディオラ元監督の長期政権に終止符が打たれ、エンツォ・マレスカ監督を招へいした今シーズンは、開幕から公式戦8連勝を飾るなど上々の滑り出しを見せたが、ここへ来て7年ぶりに10試合連続失点を喫するなど、不安定な戦いが続く。

試合後、マレスカ監督は『TNTスポーツ』に対して「我々は最後まで戦い抜き、勝利を目指した。相手が低い位置でブロックを敷く中、スペースを見つけることは容易ではないが、十分なチャンスを作れていたと思う。ボールを持っていない時の動き、プレスの掛け方も良かった」とコメント。課題となっている守備面については次のように分析している。

「相手に多くのチャンスを許しているわけではない。だが、数少ないチャンスを確実に決められてしまっているのが現状だ。失点が多すぎるのは明白な事実であり、改善しなければならない。そして、我々にはそれを修正する力がある」

チームの課題を認めつつ、「時間が経てば、チームは間違いなく良くなっていくはずだ。我々は10年という長い期間を経て、まったく新しい体制になり、まだ4カ月しか経っていない」と強調するマレスカ監督。今週末に控えるプレミアリーグ首位アーセナルとの大一番に向けては「日曜日は重要な試合だ。我々は勝利を求めており、選手たちには自信がある。勝てない時期というのは誰にとっても好ましくないものだ。今は辛抱強く学び、前へ進んでいく」と意気込んだ。

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