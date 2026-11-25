アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、ベンチ外となったアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョに言及した。24日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

現在22歳のガルナチョはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2025年8月にチェルシーに完全移籍を果たしたが、思うような活躍を見せることはできず。今年7月にアストン・ヴィラに一定の出場試合数などの条件を満たすことで発動する買い取り義務条項が付帯するレンタル移籍で加入した。なお、買い取り条項が発動された場合、レンタル料を含めた移籍金総額は4260万ポンド（約89億円）であることが報じられている。

そんなガルナチョはエメリ監督の信頼を勝ち取ることができず、今シーズンここまで先発出場はゼロ。途中出場したのも公式戦7試合で、出場時間はわずか95分にとどまり、最後に出場したのは10月31日に行われたフルアム戦で出場時間はわずか3分間だけだった。

これ以降、リーグ戦は2試合連続でベンチ外が続いていたなか、24日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節のガラタサライ戦でも、控えゴールキーパー2名がベンチ入りした一方で、ベンチ入り可能な12枠のうち11枠しか埋まっていなかったにもかかわらず、その中にガルナチョの名前はなかった。

ガルナチョがメンバー外となった理由について聞かれたエメリ監督は「今日、ここにいた選手たちは、私が今、我々と共にいるべき最善の選手たちだと判断したメンバーだ」と語るにとどめており、多くを語ることはなかった。

アストン・ヴィラでは昨季もリヴァプールからイングランド人MFハーヴェイ・エリオットがレンタル移籍で加入し、プレミアリーグで10試合に出場すれば3500万ポンド（約73億円）での完全移籍が発動する条項が付随していたものの、エメリ監督は実力不足を理由にシーズン開始からわずか数カ月でエリオットを完全移籍で獲得しないことを決断し、プレミアリーグでの出場機会はわずか4試合で終了する事態となっていた。

同様の事態が懸念されているガルナチョの買い取り義務が発生する条件の詳細は明らかになっていないものの、エリオットよりも容易に満たせる条件と報じられているが、現時点でエメリ監督の構想外となっている同選手はこのまま買い取り義務を発生させないために出場機会があまり与えられずに来夏にチェルシーに戻される可能性も浮上しており、今後の動向にも注目が集まりそうだ。

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