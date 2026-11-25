広島は25日、杉原望来投手と育成選手契約を再締結したと発表した。

杉原は球団を通じて「3年間の育成選手としての契約期間を終え、もう1年チャンスをいただけて、より一層頑張らなければいけないと感じています。来年はオフシーズンを終えて広島に戻ってきたときに、成長した姿を見せられるように、そして一日でも早く支配下登録していただけるよう、頑張りたいと思います」とコメント。

杉原は23年育成ドラフト3位で広島に入団し、3年目の今季はファームで28試合、3勝1敗、防御率2.34だった。