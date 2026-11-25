いすゞ自動車、ZEROBILLBANK JAPAN、東芝、トランストロン、三井倉庫ロジスティクス、LOZIの6社は2026年11月24日、ドライバーの荷待ち・荷役時間を自動で記録する実証実験を開始したと発表した。トラックのデータを扱う商用車情報基盤「GATEX」と、物流現場の作業データを扱う「Trace Ledger」を連携させ、輸送から荷待ち、荷役までにかかった時間を可視化する取り組みだ。

実証実験に参加する6社

トラックドライバーを縛る「待ち時間」

荷待ちとは、トラックが倉庫などに着いてから、荷物の積み下ろしが始まるまで待たされる時間のこと。荷役は、実際に荷物を積んだり下ろしたりする作業を指す。

物流業界ではドライバーの長時間労働や人手不足が深刻で、こうした荷待ち・荷役時間の短縮が大きな課題になっている。2024年4月から段階的に施行されている改正物流効率化法でも、荷待ち・荷役時間を把握して減らすこと、そしてその分の対価をきちんと支払うことが求められている。

ただ、どこからどこまでが待ち時間で、どれだけ作業に時間がかかったのかを正確に記録するのは簡単ではない。そこで今回の実証では、人の手を介さずに時間を自動で記録する仕組みを試す。

倉庫の作業とトラックの動きをつなぐ

いすゞとトランストロンは2025年5月、車両の位置情報や走行データをもとに荷待ち時間を自動で判定する機能を、それぞれのシステムに搭載している。こうしたクルマ側のデータを支えるのが、いすゞ、トランストロン、富士通の3社が2022年10月に運用を始めた商用車情報基盤「GATEX」(ゲーテックス)だ。運用開始時点で約50万台の商用車の運行データや状態データを扱う大規模な基盤で、いすゞのテレマティクスサービス「MIMAMORI」などもこの上で提供されている。もともと荷主や運送事業者、倉庫事業者のシステムとデータをつなぎ、物流の課題を解決することも視野に入れていた。名前は「GATE」(門・出入り口)に、相乗効果や未知の可能性を表す「X」を組み合わせた造語だという。

今回の実証では、このGATEXのデータに、ZEROBILLBANK JAPANとLOZIが提供する「Trace Ledger」で集めた物流現場の作業データを組み合わせる。

荷積みの場面では、検品時にQRコードを読み取った時点を荷役の開始、作業完了時にドライバーがサインした時点を荷役の終了として記録する。あらかじめ登録した地点に到着してから荷役が始まるまでが荷待ち時間という扱いだ。

荷卸しの場面では、車両の停車・走行情報と、納品先の担当者が受領確認のサインをした時刻を突き合わせる。サインに対応する停車時間を荷役時間、それまでの待機時間を荷待ち時間とみなす。

記録したデータは東芝のブロックチェーン技術「DNCWARE Blockchain+」で管理・共有し、改ざんされにくい形で透明性を確保する。荷主、倉庫、運送事業者、荷受人の誰もが、荷物の状況をリアルタイムで把握できるようにすることを目指す。

実証は、Trace Ledgerを導入済みの三井倉庫ロジスティクスの2拠点で、複数の輸送ルートを対象に実施する。自動で取得した時間と実際の作業時間との差を確認し、データとして使えるかどうかを検証する。

6社の役割分担と今後

各社の役割は以下の通りだ。

いすゞ自動車、トランストロン：車両の動態データと車両分野の知見を提供

ZEROBILLBANK JAPAN、LOZI：Trace Ledgerを共同で提供

東芝：DNCWARE Blockchain+を提供

三井倉庫ロジスティクス：現場・実証フィールドの提供、業務要件の定義と検証

いすゞは今後もパートナー企業とのデータ連携を進め、物流全体の課題解決を目指すとしている。ほかの各社も、データ連携や新しいサービスの創出に取り組む考えだ。