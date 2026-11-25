牛丼チェーン店「すき家」は11月25日より、「白髪ねぎ牛丼」「食べラー白髪ねぎ牛丼」を販売している。

今年もすき家に2種の白髪ねぎ牛丼が登場。「白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎに特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品。シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれがマッチした、さっぱりとしつつもパンチのある味わいを堪能することができる。価格はミニ630円、並盛690円、中盛890円、大盛890円、特盛1,090円、メガ1,270円。

新登場の「食べラー白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎの上に特製の食べるラー油を盛り付けた一品。シャキシャキの白髪ねぎの程よい辛みと、ザクザク食感の旨辛な食べるラー油が食欲をかき立て、やみつきになる味わいとなっている。こちらも価格はミニ630円、並盛690円、中盛890円、大盛890円、特盛1,090円、メガ1,270円。

また、ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにく白髪ねぎ牛丼」(並盛760円、大盛960円、特盛1,160円ほか)や「にんにく食べラー白髪ねぎ牛丼」(並盛760円、大盛960円、特盛1,160円ほか)も登場。

さらに、「白髪ねぎ牛すき鍋定食」(ごはんミニ1,060円、並盛1,090円、ごはん大盛1,140円)や「白髪ねぎとん汁みそらーめん」(500円)もラインアップされており、「白髪ねぎ」(210円)や「食べラー白髪ねぎ」(210円)は、単品でも注文することができる。

※販売終了時期は未定。

※価格は全て税込み。

※一部店舗は価格が異なる。

※1,974 店舗で販売予定。「白髪ねぎ牛すき鍋定食」 は一部店舗を除く1,924店舗で販売予定。(11月18日時点)